La SEPI, en el foco: tres presidentes imputados y una larga lista de afines colocados en empresas públicas

Toda la cúpula de la SEPI, sus 3 últimos presidentes, están imputados. No es una entidad pública cualquiera. Tiene participaciones, en algunos casos hasta del 100%, en empresas estratégicas del Estado. Y ahora algunos de sus rescates están bajo sospecha por el caso Leire.

La SEPI depende de Hacienda. Y ese ministerio lo ha llevado hasta hace muy poco -desde 2018 a 2026- María Jesús Montero, actual líder del PSOE andaluz. Tanto Belén Gualda como Vicente Fernández eran de su entera confianza. Trabajaron con ella hace muchos años, cuando Montero era consejera de la Junta de Andalucía y aún no había llegado a la Moncloa.

La lista de cargos

Curiosamente en una de las empresas dependientes de la SEPI, Correos, trabajó Leire Díez. Su ascenso en la compañía fue fulgurante. Sin experiencia llegó a ser Directora de Relaciones Institucionales. Allí coincidió con Juanma Serrano, ex asesor de gabinete de Sánchez, que fue nombrado Presidente de Correos en julio de 2018.

La fontanera del PSOE venía de Enusa, otra empresa con alta participación de la SEPI. Pues en esa misma compañía, encargada del uranio en España, se nombró presidente en 2022 -a propuesta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI- a Mariano Moreno Pavón, ex gerente del PSOE y amigo de Pedro Sánchez.

De Leire a la ex novia de Ábalos

Y la lista de colocados en empresas dependientes de la SEPI llega hasta Jéssica, ex novia de Ábalos. "Yo cobraba y estaba a la espera de que el señor Joseba o el señor Koldo me dijeran lo que tenía que hacer", declaró ante el juez, reconociendo haber cobrado de Tragsatec y de Ineco, ambas empresas públicas participadas por la SEPI, sin haber ido a trabajar ni un sólo día.

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