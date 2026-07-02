La odisea de conciliar durante el verano: "Toca tirar de los abuelos"

Empieza el verano y, con él, arrancan los juegos de la conciliación. Los colegios llegan a su fin, las actividades extraescolares se acaban y empieza el que, para muchas familias españolas, es el momento más difícil del año. Hay que organizarse durante los casi tres meses en los que los niños están en casa y, evidentemente, fácil no resulta.

Los padres tienen, con suerte, un mes de vacaciones, por lo que está claro que las cuentas no salen y, la mayoría de las veces, toca echar mano de quienes se convierten en los grandes salvadores: los abuelos. Aunque no hay cifras oficiales, hay estudios que dicen que un 60% de las familias españolas recurre a los abuelos para cuidar de los niños durante las vacaciones de verano.

Los abuelos son la gran ayuda en la mayoría de los casos

En datos más generales, algunas fuentes incluso hacen referencia a que el 85% de los abuelos españoles participa en el cuidado de sus nietos en algún momento del año y más del 46% lo hace de forma habitual. Son cifras que nos sitúan por encima de los países de la Unión Europea. Porque, ojo a este otro dato: el 35% de las personas mayores de 65 años cuida de sus nietos varios días por semana, durante una media de 16 horas semanales.

Salimos a la calle para preguntar por este tema y lo cierto es que es difícil encontrar a un abuelo que no esté contento con esta función. "Lo hago encantado", nos dice uno mientras pasea la silla de su nieta. "A mí me encanta pasar tiempo con ellos", asegura otra, sentada en el parque. Disfrutan con sus nietos y se dejan la vida intentando hacerles felices. Pero ahí está el problema: que dejarse la vida no sea literal. Los expertos alertan: en algunos casos estamos sobrecargando a los abuelos.

Así que hay que tener en cuenta que, aunque el hecho de que pequeños y mayores pasen tiempo juntos es un auténtico regalo para ambos, también es verdad que ese tiempo tiene que adaptarse a sus posibilidades, sin forzar demasiado la máquina y sin que les pase factura.

Para ayudar en esta complicada tarea de la conciliación están también los llamados campamentos de verano. Los hay de todos los tipos: centrados en el deporte, en la tecnología, en el teatro, en la danza, con piscina, con acampada, en inglés… De todas las formas y para todos los gustos y, por supuesto, también de todos los precios. Porque sí, en muchos casos poder compatibilizar el trabajo de los adultos con el cuidado de los pequeños acaba pasándole factura también a nuestro bolsillo.

En esto coinciden todos los padres. O abuelos o pagar, pero de algún lado hay que tirar. "Yo cojo vacaciones primero y luego mi marido, para poder cubrir, y aun así no llegas", asegura una madre. "Yo soy médica y, entre la jornada y las guardias, imagínate, imposible. Va a ir a campamento, claro". Vamos, que el colegio termina pero es a la sociedad a la que le queda una asignatura pendiente: la conciliación.

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