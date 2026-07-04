Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional hoy sábado 4 de julio: Comprobar décimo del sorteo, en directo

Estos son todos los números premiados del sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional de hoy sábado 4 de julio. Comprueba si tu décimo ha sido premiado, consulta el resultado del sorteo y todos los premios repartidos hoy por Loterías y Apuestas del Estado:

- 70334, fracción 1, serie 6, premio especial del sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional, 20.000.000 euros al décimo

- 70334, primer premio del sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional, 200.000 euros al décimo

- 61957, segundo premio del sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 45794, tercer premio del sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional, 20.000 euros al décimo

- 205, 193, 489, 238, 330, 217, 163 y 088, extracciones de tres cifras, 100 euros al décimo

- 96, 80, 99 y 72, extracciones de dos cifras, 40 euros al décimo

- 4, 8 y 0, reintegros adicionales del sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional