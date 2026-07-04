Lotería Nacional
Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional hoy sábado 4 de julio: Comprobar décimo del sorteo, en directo
Sigue el sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional de hoy en directo para comprobar si tu número puede tener premio en la lotería del sábado 4 de julio, que reparte 20 millones de euros.
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COMPROBAR LOTERÍA NACIONAL DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES
Estos son todos los números premiados del sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional de hoy sábado 4 de julio. Comprueba si tu décimo ha sido premiado, consulta el resultado del sorteo y todos los premios repartidos hoy por Loterías y Apuestas del Estado:
- 70334, fracción 1, serie 6, premio especial del sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional, 20.000.000 euros al décimo
- 70334, primer premio del sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional, 200.000 euros al décimo
- 61957, segundo premio del sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo
- 45794, tercer premio del sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional, 20.000 euros al décimo
- 205, 193, 489, 238, 330, 217, 163 y 088, extracciones de tres cifras, 100 euros al décimo
- 96, 80, 99 y 72, extracciones de dos cifras, 40 euros al décimo
- 4, 8 y 0, reintegros adicionales del sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional
REINTEGROS DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES
Los reintegros del sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional del sábado 4 de julio son los números 4, 8 y 0. ¡Al menos recuperas lo invertido!
PREMIO ESPECIAL DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES
Hoy, 5 de julio, el sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional tiene un Premio Especial. El décimo agraciado con el número del primer premio 70334, que además tenga la fracción 1 y la serie 6 serán agraciados con este Premio Especial de 20.000.000 euros al décimo.
PRIMER PREMIO DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES
El primer premio del sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional hoy sábado 4 de julio, dotado 200.000 euros al décimo, 2.000.000 euros a la serie, ha sido para el número 70334.
SEGUNDO PREMIO DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES
El segundo premio del sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional de hoy, dotado de 60.000 euros al décimo, 600.000 euros a la serie, ha sido para el número 61957.
TERCER PREMIO DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES
El tercer premio del sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional de hoy, dotado de 20.000 euros al décimo, 200.000 euros a la serie, ha sido para el número 45794.
PREMIOS A LAS 3 ÚLTIMAS CIFRAS DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES
Los números premiados con 1.000 euros a la serie, 100 euros al décimo de la extracción de las 3 últimas cifras en el sorteo de hoy sábado 4 de julio del sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional son: 205, 193, 489, 238, 330, 217, 163 y 088.
PREMIOS A LAS 2 ÚLTIMAS CIFRAS DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES
Los premios a las últimas 2 cifras en la Lotería Nacional de Vacaciones de hoy son para los números terminados en 96, 80, 99 y 72 agraciados con 40 euros al décimo, 400 euros a la serie
SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES DE LA LOTERÍA NACIONAL EN DIRECTO
¡Comienzan a girar los bombos! ¡Sigue el sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional en directo! Desde esta misma página, podrás descubrir si has sido uno de los premiados hoy sábado 4 de julio. Hoy se reparten 140 millones de euros en este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Te recordamos que hay 1 posibilidad entre 100.000 de ganar el primer premio. Mantén actualizada esta misma página en tu navegador para seguir minuto a minuto el sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional de hoy en directo.
COMPROBAR SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES DE LA LOTERÍA NACIONAL
¡Quedan pocos minutos para que comience el sorteo de la Lotería Nacional en directo! Te recordamos que en el Sorteo Extraordinario de Vacaciones hoy se reparten más de 3 millones de premios, entre los que se encuentran un Premio Especial Acumulado de 20.000.000 de euros a un solo décimo, un Primer Premio de 2.000.000 euros por serie, un Segundo Premio de 600.000 euros por serie y un Tercer Premio de 200.000 euros.
CUÁNTO DINERO REPARTE EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES
En el sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional de hoy hay en juego un total de 140 millones de euros que corresponden al 70% de la emisión. Podrás participar con un número de cinco cifras comprendidas entre el 00000 y el 99999. ¿En qué orden saldrán los premios en el sorteo? Primero la extracción a las 2 últimas cifras, seguida de la extracción a las 3 últimas cifras, después la extracción de las 4 últimas cifras, el segundo premio, el primer premio y, para terminar, los reintegros.
SORTEO EXTRAORDINARIOS DE VACACIONES DE LA LOTERÍA NACIONAL HOY: REINTEGROS
El reintegro del sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional te permite recuperar lo que pagaste por el décimo, así que puedes volver a invertir y probar en el próximo sorteo.
PREMIOS POR APROXIMACIÓN DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES DE LA LOTERÍA NACIONAL
En el sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional de hoy 4 de julio, mucha gente tiene premio a pesar de no ganar el primero. ¿Cómo se consigue ganar dinero a pesar de 'perder'? Con una unidad superior o inferior al número ganador, se puede ganar 200.000 euros ligados al primer premio o 60.000 euros para los similares al segundo premio.
PREMIOS DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES DE LA NACIONAL A LA CENTENA
Los décimos ganadores de los premios a la centena en el sorteo de hoy sábado 4 de julio se llevan 200 euros. El sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional reparte premios para los 99 números restantes de la centena del primer y el segundo premio una vez se conoce el resultado.
SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES DE LA LOTERÍA NACIONAL EN DIRECTO
¡Queda 1 hora para que dé comienzo el Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional de hoy, sábado 4 de julio! Te recordamos que podrás seguir el sorteo en directo en esta misma página para comprobar si tu número está premiado. Simplemente refresca la página en tu navegador y podrás conocer el resultado y la última hora del sorteo.
TERCER PREMIO SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES DE LA LOTERÍA NACIONAL
El tercer premio del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional está dotado de 200.000 euros a la serie, es decir, 20.000 euros al décimo. En el sorteo de hoy Loterías y Apuestas del Estado reparte un total de 3.630.000 premios.
SEGUNDO PREMIO SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES DE LA LOTERÍA NACIONAL
Con el segundo premio del sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional de hoy sábado 4 de julio se pueden ganar 600.000 euros por serie, que se traduce en 60.000 euros por décimo.
PRIMER PREMIO SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES DE LA LOTERÍA NACIONAL
Con el primer premio del sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional de España se pueden ganar 2.000.000 de euros por serie, equivalente a 200.000 euros por décimo .
PREMIO ESPECIAL DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES
El más deseado del sorteo de la Lotería Nacional de España de hoy es el Premio Especial Acumulado, dotado de 20 millones de euros a un solo décimo. ¿Tienes ya tu número del Sorteo Extraordinario de Vacaciones? Te recordamos que aún podrás comprarlo a través de la página de Loterías y Apuestas del Estado o cualquier administración oficial.
PROBABILIDADES DE GANAR LA LOTERÍA NACIONAL DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES
El método para seleccionar los números premiados consiste en un sistema de bombos múltiples. En la Lotería Nacional, los números de cinco cifras, una por cada bombo, van del 00000 al 99999. Habiendo en este sorteo 10 series de 100.000 billetes cada una, la probabilidad de ganar el primer premio de la lotería de hoy será de 1 entre 100.000.
HORARIO SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES DE LA LOTERÍA NACIONAL
El sorteo Extraordinario de Verano de la Lotería Nacional de hoy, sábado 4 de julio dará comienzo a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados de la Lotería Nacional mantén actualizada esta página en tu navegador.
PREMIOS SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES DE LA LOTERÍA NACIONAL
El sorteo de la Lotería Nacional de España de hoy reparte un primer premio de 600.000 euros a la serie y un segundo premio de 120.000 euros a la serie. Si te quedas muy cerca de alguno de los números premiados, ojo, porque puede que hayas ganado alguno de los premios por aproximación de 10.000 euros con el primer premio y de 5.540 euros para el segundo.
LOTERÍA NACIONAL: SORTEO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES 2026
¡Buenos días! Bienvenidos al sorteo extraordinario de vacaciones de la Lotería Nacional y su retransmisión en directo en este minuto a minuto. Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy sábado 4 de julio que reparte 140.000.000 de euros en premios.
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