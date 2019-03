Yael, el niño rubio del Colacao, cumple su promesa y se proclama campeón de Europa de Surf

"Me llamo Yael y tengo diez años. Los mayores no me dejaban sitio en el mar [...] Hasta que un día me lancé al agua y empecé a robar las olas. Que sea pequeño no quiere decir que no pueda hacer grandes cosas". Ese era el mensaje que lanzaba Yael Peña, el famoso niño rubio con acento tinerfeño que protagonizaba el anuncio del Colacao en 2010.

Pues bien, seis años después, y ya con 16, Peña ha cumplido su promesa y ya es campeón de Europa de Surf en la modalidad de surf sub-16 en aguas de la playa de Anza, situada en Agadir (Marruecos).