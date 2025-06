Duras imágenes | Brutal paliza a un músico por reprocharles que fumaran porros delante de niños en Granada: "Me dieron un botellazo y ya se liaron conmigo"

Unos jóvenes propinan una brutal paliza a un músico en el Mirador de San Nicolás, Granada, después de que este les reprochara que estuvieran bebiendo alcohol y fumando porros en presencia de niños.

Agustín, la víctima, que se encuentra en el hospital a la espera de pasar por quirófano y ser intervenido de la muñeca, ha contado cómo se desencadenó la brutal agresión.

"Os voy a contar lo que pasó en San Nicolás. Yo canto allí con mi grupo y había un grupo de jóvenes bebiendo y fumando porros. Entonces yo fui a llamarles la atención porque había niños. Solamente les dije que, por favor, no bebieran ni fumaran, que nosotros nos ganábamos la vida allí cantando y el turismo que va allí... Está feo", cuenta Agustín.

"Me dieron un botellazo y ya se liaron conmigo"

"Me volví para atrás, me dieron un botellazo y ya se liaron conmigo... Aquí estoy en el hospital, que me van a operar ahora mismo de la muñeca. Tengo la mandíbula rota, la nariz rota... Y esperemos que no salgan más cosas".

"Estamos asustados"

"Pegaron también a mi mujer y a todo el que se metió. Están detenidos gracias a Dios y a la Policía Local. Son cuatro, pero a mi me da miedo que hay uno fuera. De los tres, hay uno que están buscando y no le encuentran... Encima de todo estamos asustados".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com