Aitor Francesena, otra vez campeón de España de surf adaptado: "Pensé que no iba a poder surfear más"

Aitor Francesena Uria, nacido en Zarautz el 2 de octubre de 1970, se ha coronado este fin de semana campeón de España en Visual 1. El surfista vasco, conocido como Gallo y completamente ciego tras sufrir un accidente mientras surfeaba en 2012, ha vuelto a demostrar su inreíbel talento y nivel para cabalgar olas pese a no poder ver nada. Con tan solo la ayuda de una 'caddie', Gallo maravilló una vez más con su surfing en la ola de La Cícer, en Las Palmas de Gran Canaria.

"El 'caddie' nos ayuda y nos facilita las cosas. Ante todo y sobre todo me dice si (la ola) es izquierda o derecha", explica Aitor Francesena a Antena 3 Deportes.

En Gran Canaria ha añadido un nuevo campeonato de España a su inmenso palmarés, en el que destacan cinco mundiales: bicampeón del mundo de surf adaptado, categoría invidentes-visual impairment V1 de la ISA en los años 2016 y 2020; y campeón del circuito mundial 2022, 2023 y 2025 (AASP)

"No vas a surfear como a ti te gustaría porque al final surfeas con sensaciones. Vas surfeando sobre lo que vas sintiendo", asegura Gallo.

Este fin de semana logró su noveno título de campeón de España de surf adaptado (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2025), después de que hace 13 años perdiera la visión total de los dos ojos. Lo que tampoco le impide seguir enseñando en su escuela de surf.

"Pensé que no iba a poder surfear más. Al final, en pantalla en negro en el mar pensé que me iba a marear. Lo mío es 'peccata minuta' viendo las cosas que veo aquí. De qué me quejo yo visto lo visto", indica Aitor Francesena.

Gallo, que se quedó completamente ciego tras sufrir un accidente en una ola en 2012, es campeón del US Open 2022 y 2023, del mundial Parasurf League 2023, del europeo Parasurf League 2023 y de Europa de surf adaptado de la categoría V1 en el 2019 y en el 2023.

