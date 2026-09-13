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Enric Mas gana la Vuelta a España y sucede a Contador 12 años después

El mallorquín se hace con su primera gran vuelta después de coger el liderato y no soltarlo tras el abandono de Pogacar en la octava etapa. Mas rompe una sequía de 12 años sin un campeón español en la Vuelta: Alberto Contador en 2014.

Enric Mas proclamándose ganador de la Vuelta a España 2026

Enric Mas proclamándose ganador de la Vuelta a España 2026 EFE

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Enric Mas (Artà, 1995) se ha proclamado ganador de la Vuelta Ciclista a España doce años después de que Alberto Contador se subiera al primer cajón del podio en la edición de 2014. Más de una década después ha aparecido un nuevo campeón español en la principal ronda nacional. Y eso que desde entonces habían competido corredores como Valverde, Purito y el propio Mas, que había finalizado segundo hasta en tres ocasiones, y tercero en otra.

La Vuelta corona a su primer español 12 años después de Contador

Una Vuelta que quedó marcada, y prácticamente decidida, tras el sorprendente abandono de Tadej Pogacar al caerse en la etapa 8 cuando tenía la general muy de cara (le sacaba 3:50 a Mas) y en una jornada relativamente sencilla para el pelotón.

Enric aprovechó la oportunidad de su vida

El triste adiós de Pogacar -tuvo que ser operado y no correrá más en 2026- dejó el maillot rojo y la presión a un Enric Mas que no dudó en aprovechar la gran oportunidad de su vida. Al revés, el liderato le vino como anillo al dedo y, como él mismo dijo, el tenerlo le dio más fuerzas de las que presuponía: "Ahora entiendo a Pogacar, el maillot rojo te da alas", explicó tras ganar en el Alto de Aitana.

Desde que se enfundó el traje rojo no lo soltó, pero tampoco dio una sola oportunidad para que sus perseguidores le infundieran ningún tipo de temor. El gran Roglic, cuatro veces ganador de la Vuelta, fue segundo a 2:15 y el austriaco Gall completó el podio en Granada.

El ciclismo hizo justicia con Mas en esta edición de la Vuelta, y sí, tuvo que ser por el abandono del mejor ciclista del mundo (ya uno de los mejores de la historia) en una caída que le provocó una conmoción cerebral y una fractura desplazada en la clavícula izquierda. Todo esto en una etapa de transición. Esto también es el ciclismo, y no por eso Mas debía ni debe sentirse culpable. El mallorquín cogió la oportunidad y no la desperdició. Enric ya sabía lo que era quedarse con la miel en los labios hasta en cinco ediciones (en 2018, 2021 y 2022 fue segundo en la general y tercero en 2024). Ahora, a los 31 años ya sabe lo que es ganar una de las tres grandes vueltas del ciclismo.

Apartando lo individual, el de Artà rompe una sequía de 12 años sin ver a un español ganando la Vuelta. El último fue Contador en 2014, pero es que en siglo XXI el dominio de España en la ronda nacional fue absoluto: hubo 11 campeones del 2000 al 2014 y desde entonces nadie había conseguido subirse a lo más alto en la última etapa.

La que iba a ser la Vuelta de Pogacar -habría completado la triple corona a los 27 años- se convirtió en el sueño hecho realidad de Enric Mas Nicolau.

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