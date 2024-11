El vídeo de Federer, Djokovic, Iniesta, Casillas, Del Potro, Beckham y leyendas de deporte que emocionó a Nadal

Rafa Nadaldijo adiós anoche de forma definitiva en el Martín Carpena de Málaga, una despedida que llegó tras la eliminación de España ante Países Bajos en los cuartos de final de la Copa Davis. El ya extenista manacorí se mostró muy emocionado y agradeció a todos los aficionados, compañeros y rivales su apoyo.

"Las gracias las tengo que dar a tanta gente que es difícil empezar. Gracias a todos vosotros, el público. Sinceramente han sido veinte años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas. En los momentos buenos me ayudabais a ganar el siguiente punto y en los malos me ayudabais a seguir peleando. Me he sentido muy afortunado por sentir tanto cariño alrededor de todo el mundo, especialmente aquí en España", reconoció Nadal emocionado sobre la pista del Martín Carpena.

"La Copa Davis no ha salido como hubiera querido. Sinceramente he dado lo que tenía y quiero agradecer el apoyo. He pasado muchos días como profesional en equipo. Muchos de los momentos más emocionantes de mi carrera los he vivido con muchos de los que estáis aquí. Ha sido un verdadero honor y un privilegio ser parte de la selección. La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento. No estoy cansado de jugar el tenis pero el cuerpo no quiere y hay que aceptar la situación. Me siento muy privilegiado de hacer de una de mis aficiones mi profesión", señaló Nadal.

"Doy gracias a la vida por todo. Soy una persona que cree en la continuidad y por eso he intentado mantener el equipo y hacer pocos cambios para tener una relación personal que va más allá de la carrera profesional. Me voy de este mundo del tenis habiendo encontrado muchos amigos en el camino y creo que siendo buena persona. Me voy con la tranquilidad de dejar un legado. Estoy tranquilo porque tengo una gran familia alrededor que me ayuda en todo lo que necesito", concluyó.

El homenaje del tenis y el deporte a Rafa Nadal

Tras esas palabras Nadal recibió una placa de homenaje de manos de David Haggerty, presidente de la Federación Internacional de Tenis, y de Miguel Díaz, presidente de la Federación Española de Tenis. Después de ese momento llegó uno de los momentos más especiales, cuando se proyectó en las pantallas centrales del Martín Carpena un vídeo de homenaje que protagonizaron reconocidas figuras del deporte internacional como los exfutbolistas David Beckham, Raúl González, Iker Casillas y Andrés Iniesta, tenistas como el serbio Novak Djokovic, el argentino Juan Martín del Potro, el británico Andy Murray, la estadounidense Serena Williams y el suizo Roger Federer o el golfista Sergio García.

"Gracias por hacernos emocionar y darnos tantas alegrías", señalaba Casillas, un mensaje al que se sumaron otros futbolistas como Rodri Hernández, Beckham, Andrés Iniesta o Raúl González, que lo calificó como "el mejor deportista de la historia con unos valores que inspiraron" su carrera.

El serbio Novak Djokovic, rival sobre las pistas, destacó la "tenacidad y la increíble energía como motivo de inspiración", igual que Juan Martín del Potro, Serena Williams o Conchita Martínez, otra ilustre del tenis español, que destacaron las cualidades del balear.

El golfista Sergio García también quiso despedirse de Rafa Nadal, que, emocionado presenció sobre la pista del Martín Carpena el emotivo homenaje que le brindó la afición española.

