Rafa Nadal - Botic van de Zandschulp en directo: ¡3-2!

Rafa Nadal dejó muy claro este lunes que está en Málaga para ayudar a España a ganar la Copa Davis y quiere aparcar cualquier despedida u homenajehasta el próximo domingo.

Me siento bien, llevo pensándolo bastante tiempo. He intentado darme una oportunidad y lo decidí con el tiempo. Estoy disfrutando la semana, no pongo mucha atención en eso de la retirada. Será un gran cambio en mi vida después de esta semana. Estoy muy emocionado y feliz de estar aquí. Si estoy en la pista espero controlar las emociones. No estoy aquí para retirarme. Estoy aquí para ayudar al equipo a ganar. Es mi última semana en una competición de equipo y lo más importante es ayudar al equipo. Las emociones llegarán al final. Antes y después estaré centrado en lo que tengo que hacer", señaló Rafa Nadal este lunes en la rueda de prensa oficial previa a las finales de la Copa Davis.