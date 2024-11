Rafa Nadal se despide del tenis tras una emotiva noche en Málaga: "Me siento un 'supersuperafortunado' por tanto cariño"

Rafa Nadal, uno de los deportistas más destacados de la historia del tenis, ha dicho adiós a su carrera profesional este martes en el Palacio de Deportes Martín Carpena, en Málaga. Tras la eliminación de España en la Copa Davis, el tenista disputó su último partido y ofreció un emotivo discurso en el centro de la pista, rodeado por una afición que no dejó de ovacionarlo.

El manacorí había anunciado el pasado 10 de octubre su decisión de dejar el deporte profesional. En su despedida, Nadal agradeció a su familia, equipo, amigos, patrocinadores, seguidores y medios de comunicación el apoyo incondicional durante sus 20 años de carrera. Con dificultades para ser escuchado por los constantes aplausos, expresó su gratitud por el cariño recibido: "Siempre me habéis llevado en volandas. Me siento un 'supersuperafortunado' por tanto cariño en todo el mundo y especialmente aquí en España".

Las palabras hacia sus compañeros

Nadal también dedicó palabras a sus compañeros del equipo español de la Copa Davis, destacando los "momentos más emocionantes" que compartió con ellos. Agradeció haber tenido la oportunidad de disputar un último encuentro y reconoció los límites físicos que lo llevaron a esta decisión: "No estoy cansado del tenis, pero el cuerpo no quiere más. Hay que aceptar la situación". Además, el tenista aseguró que le habría encantado poder ayudar más de lo que he hecho: "He dado lo que tenía. Quiero agradecer la oportunidad de estar, de pasar estos últimos días como profesional en equipo".

El tenista cerró su intervención destacando la importancia del legado que deja más allá de los logros deportivos. "He intentado esforzarme cada día para ser mejor, cumplir objetivos, desde el respeto, la humildad, valorar las cosas buenas que me han ido pasando. He intentado ser buena persona y espero que así lo hayáis percibido", afirmó. Además, subrayó el apoyo de su familia ha sido clave para enfrentar esta nueva etapa de su vida.

Reacciones del mundo del tenis y la prensa

Las muestras de afecto hacia Nadal no se hicieron esperar. Carlos Alcaraz, en sus redes sociales, aseguró que es tenista profesional gracias al ejemplo de Nadal. La prensa española dedicó sus portadas al tenista, destacando su trayectoria y legado, mientras que medios internacionales también se hicieron eco de su despedida con mensajes de reconocimiento y agradecimiento.

