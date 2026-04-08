Usain Bolt se moja y elige entre Alcaraz y Sinner: "Le conocí en España una vez, así que..."

Usain Bolt, recordman mundial de los 100 y 200 metros lisos, se dejó ver este martes por las instalaciones del Montecarlo Country Club, donde presenció los partidos de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El exvelocista jamaicano, ocho veces campeón olímpico y con 11 oros mundiales, atendió a Eurosport Francia y se mojó al ser preguntado por si es del 'team Alcaraz' o del 'team Sinner'.

"Para mí, Alcaraz, porque ya le conozco. Le conocí en España una vez, así que definitivamente votaría por él", se sinceró Bolt.

El campeón olímpico de 100 y 200 metros lisos en Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016 confesó que le gusta el tenis, aunque admitió que al no jugar "no es algo que me emocione"

"Sí, veo tenis. No se jugar, así que no es algo que me emocione. Me gustan más las cosas que sí puede hacer. Pero suelo verlo cuando hay partidos importantes", indicó Usain Bolt.

¿El récord de los 100 metros o los 24 grand slam de Nole?

Por último, el exatleta de Sherwood Content de 39 años afirmó que es más complicado ganar 24 grand slam que correr los 100 metros lisos en 9:58, la marca que logró el 16 de agosto de 2009 en el Mundial de Berlín.

"24 Grand Slams, seguro. Estoy seguro de que sería eso. 24 Grand Slams... Él (Djokovic) es simplemente un atleta maravilloso. He coincidido con él unas cuantas veces y es simplemente una persona maravillosa", apuntó Usain Bolt.