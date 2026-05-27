Riquelme promete el 50% de descuento en la cuota de socios hasta que el Madrid gane la Champions

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia a las elecciones del Real Madrid el próximo 7 de junio, sigue desgranando su candidatura a la presidencia del Real Madrid y este miércoles lanzó una de sus propuestas más llamativas: reducir a la mitad la cuota de los socios hasta que el club vuelva a conquistar la Liga de Campeones.

El empresario alicantino presentó en Madrid la primera parte de su programa electoral de cara a las elecciones del próximo 7 de junio y detalló más de una treintena de medidas dirigidas a socios, abonados y peñistas.

La rebaja de la cuota supondría, según explicó, un impacto aproximado de siete millones de euros en las cuentas del club.

Hotel, pabellón y otros espacios

Riquelme ha presentado este miércoles su proyecto social, anunciando importantes proyectos de infraestructuras, entre ellos un pabellón multiusos con capacidad para 15.000 espectadores destinado al baloncesto y a conciertos, además de un hotel y nuevas zonas deportivas y de ocio en la ciudad deportiva Valdebebas.

"Es un proyecto por y para los socios, que sea una lugar para la convivencia", aseguró, a la vez que avanzó su idea de ampliar la capacidad del estadio Alfredo di Stéfano a 20.000 espectadores y que el equipo femenino juegue más en el Santiago Bernabéu.

"Ahora viene con la privatización. Si quedaba algún mínimo de dudas de que es de los socios, va a dejar de serlo"

El empresario, que no había podido entrar a la Ciudad Real Madrid en Valdebebas hasta que hace unos días fue a presentar su candidatura, dijo que toda su campaña "está basada en el respeto, sin confrontación, para después de 20 años poder debatir, poner opciones al socio y luego que el socio decida".

"Al ser socio del Real Madrid tienes el derecho de poder elegir. Si soy presidente, el Real Madrid volverá a ser de sus socios. Entre los años 50 y 80 los socios se sentían orgullosos de que el club fuese de todos los madridistas. Entre 2004 y 2026 el Real Madrid ha perdido cualquier opción y se ha ido debilitando que sea de sus socios. Ahora viene con la privatización. Si quedaba algún mínimo de dudas de que es de los socios, va a dejar de serlo", afirmó el presidente de Cox Energy.

Cambios en los abonos y lucha contra la reventa

Otra de sus grandes apuestas pasa por modificar el sistema de cesión de abonos. El candidato propone que los socios que cedan su asiento reciban el 70% del precio de venta de la entrada en un plazo máximo de siete días y no descontado al año siguiente.

Además, cargó contra la gestión actual del club en materia de reventa: "Se quiere acabar con la reventa, pero el principal revendedor es el propio club".

Caso Negreira

Riquelme también ha denunciado este miércoles que "el caso Negreira es una de las mayores faltas de respeto" recibidas como club y que "no ha pasado nada, ni va pasar nada, por no ir a tiempo y haber levantado la mano a tiempo".

El empresario se expresó en el acto de presentación de su proyecto social, que incluye medidas dirigidas hacia los socios y también "de protección de la identidad institucional": "No más manipulación interesada como el caso Negreira", reclamó.

El pasado día 12, Florentino Pérez, en el acto en el que anunció la celebración de las elecciones a las que volverá a concurrir, comunicó que del club iba a presentar a la UEFA un dosier de 500 páginas sobre el caso Negreira para denunciar lo que definió como "el mayor caso de corrupción de la historia del fútbol".

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