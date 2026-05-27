Así es el Ultimate, un novedoso deporte con dos equipos donde el protagonista es el disco volador

En esta novedosa disciplina deportiva, el Ultimate, el disco volador es el protagonista del juego, es un deporte poco conocido aún pero que cada vez va sumando más aficionados y ha llegado para quedarse. Este verano se celebra el mundial sub-20 con representación española. Pero ¿en qué consiste? "Es parecido al rugby pero no hay contacto entre jugadores y se juega con un disco", así nos explica uno de los jóvenes jugadores en qué consiste esta modalidad. Antena 3 Deportes ha estado con un equipo, el Discovolador Madrid, para conocer de cerca este juego.

Dos equipos de siete jugadores cada uno, equipos femeninos, masculinos y mixtos y una curiosidad en cada partido, no existe la figura del árbitro. "Tenemos que controlar el partido entre nosotros", nos cuenta otro de los jugadores de Ultimate. En cada jugada polémica se reúnen en el centro del campo los jugadores implicados y debaten en armonía. Es importante el espíritu de juego, como ellos le llaman, en ese espíritu se reconoce la deportividad, el cumplimiento de las reglas, el respeto entre los jugadores y la transparencia en el juego.

Arranca el partido con el lanzamiento del disco que comienza a volar, no puede haber contacto entre los jugadores de los equipos para hacerse con el frisbee. No puede caer al suelo y el equipo que consiga atraparlo dentro del área anota el tanto. Con el pitido final ambos equipos haciendo gala de la deportividad se reúnen en el centro del campo para comentar el partido.

Disco volador Madrid es uno de los equipos pioneros en esta disciplina que va ganando aficionados poco a poco. La idea de este juego surgió después de un viaje de uno de los entrenadores a Nueva York, allí vio a un grupo de jóvenes jugar y compró varios discos para jugar después en el colegio.

"Empezamos a pasar el disco entre un profesor y otro y luego vino un alumno y luego otro...", así nos cuenta Carlos Tadeo, entrenador del equipo, como introdujo el juego en el colegio Juan Pablo II de Alcorcón en Madrid, donde se fundó el equipo Disco volador Madrid.

"Jugamos mi hermana, mi padre, yo y ahora también la pequeña de la familia"

La idea de jugar con el disco gustó a chicos y chicas y juegan en equipos mixtos, pero no sólo entre chicos anda el juego. El Ultimate suma a familias enteras

"Jugamos mi hermana, mi padre, yo y ahora también la pequeña de la familia", nos cuenta uno de los chicos que juega con toda su familia.

"Es una ventaja que tiene esta disciplina porque ningún deporte permite jugar oficialmente en el mismo equipo a padres e hijos", explica uno de los padres que juega en el mismo equipo que sus hijos.

El Ultimate tiene cantera, no sólo son jóvenes, también los más pequeños tienen la opción de poder jugar y acuden a entrenar varias veces por semana. Niños y niños a partir de diez años. Esta disciplina da la bienvenida a todo aquel que quiera probar y sobre todo a divertirse.

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