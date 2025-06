La conexión Alcaraz - Raducanu sigue creciendo: "Ha estado genial tenerla en la grada"

La relación entre Carlos Alcaraz y Emma Raducanu ha acaparado titulares esta semana y sigue generando gestos de complicidad. Todo comenzó con el anuncio oficial del US Open el pasado martes: ambos unirán fuerzas como pareja de dobles mixtos en el torneo neoyorkino, donde los dos conquistaron su primer Grand Slam.

"Tenemos una buena relación, nos conocemos muy bien desde hace tiempo, así que será divertido", declaró Alcaraz a Tennis Channel tras hacerse público el emparejamiento. Según ha trascendido, fue el propio murciano quien propuso a Raducanu formar tándem en una apuesta que sorprendió al circuito.

Desde entonces, los guiños entre ambos no han dejado de producirse: stories compartidas, un vídeo oculto publicado por el US Open... y ahora también gestos presenciales. Este sábado, Raducanu fue vista en la Andy Murray Arena, en Queen's, animando a Alcaraz durante su semifinal frente a Roberto Bautista.

Se quedó en Londres tras caer eliminada

La británica, número 36 del mundo, había caído la semana anterior en los cuartos de final del WTA de Queen’s ante Qinwen Zheng. Con molestias en la espalda que le impidieron viajar a Berlín, decidió quedarse en Londres... y no perderse el partido de su futuro compañero.

"Me encantaría entrenar con ella el dobles mixto, pero dependerá del calendario", dijo Alcaraz tras su victoria ante Bautista. Además, reconoció no haberla visto durante el partido: "He visto en redes sociales que Raducanu ha venido a ver mi partido. Estaba centrado en mi partido y no he podido verla. Ha estado genial tenerla en la grada".

Finalmente, Carlitos volvió a reinar ante Lehecka en Queen's (7-5, 6-7 y 6-2), igualando así los títulos del mismísimo Rafa Nadal en hierba.

