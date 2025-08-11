Sonia Bermúdez, nueva seleccionadora de España tras la destitución de Montse Tomé

Sonia Bermúdez es la nueva seleccionadora del equipo femenino de fútbol de España. La Real Federación Española de Fútbol, presidida por Rafael Louzán, ha decidido no renovar el contrato a Montse Tomé tras los últimos resultados internacionales y apuesta por la exjugadora internacional, que hasta ahora dirigía la selección sub-23.

Tomé deja el cargo menos de un año después de tomar el relevo de Jorge Vilda en septiembre de 2023, justo tras la conquista del Mundial en Australia y Nueva Zelanda. Bajo su mando, España ganó la Liga de Naciones, fue subcampeona de Europa -perdiendo en la tanda de penaltis ante Inglaterra- y logró una cuarta plaza en los Juegos Olímpicos de París.

Durante la etapa de Tomé, la selección femenina también logró posicionarse como número 1 del ranking FIFA, por delante de potencias como Estados Unidos, Suecia e Inglaterra.

Las razones de la no renovación

A pesar de estos éxitos parciales, el desenlace de la Eurocopa y el no alcanzar el podio olímpico habrían pesado en la decisión de la Federación, que opta por un cambio de rumbo con una figura de la casa.

La continuidad de Tomé estaba en el aire y los directivos han tomado la decisión definitiva tras el estudio del informe deportivo. Dentro de la RFEF existía una corriente liderada por Reyes Bellver, la directora de fútbol femenino, que apostaba por el cambio y la búsqueda de un nuevo perfil para el cargo, según reconocieron a EFE fuentes federativas.

La cuarta plaza en los Juegos Olímpicos de París hace un año y la pérdida de la final de la Eurocopa este verano, en la tanda de penaltis ante Inglaterra, pusieron sobre la mesa el reemplazo de Tomé.

Objetivo: Mundial 2027

A partir de esta decisión la RFEF debe comenzar crear un nuevo proyecto con vistas al Mundial 2027. Reyes Belver, responsable del fútbol femenino desde febrero, y María Pry, que llegó en mayo como coordinadora deportiva, han puesto a Sonia Bermúdez al frente de esta nueva etapa que comienza para el combinado español.

La Junta Directiva ha decidido no renovar a la actual seleccionadora, quien no continuará tras finalizar su contrato con la RFEF este 31 de agosto de 2025.

La RFEF "ha querido agradecer el trabajo, la profesionalidad y su dedicación de Montse Tomé desde distintas responsabilidades durante su etapa como integrante de las selecciones nacionales en la RFEF, en especial, en el tiempo que ocupó el puesto de seleccionadora nacional absoluta".

Internacional en 63 ocasiones, marcando 35 goles

Sonia Bermúdez ya formaba parte del organigrama de la RFEF y dirigía la selección sub-23, categoría que ahora desaparecerá con su ascenso al combinado absoluto.

La nueva seleccionadora fue internacional en 63 ocasiones, marcando un total de 35 goles. Ha jugado en clubes como Rayo Vallecano, FC Barcelona, Wester New York Flash (EE. UU), Atlético de Madrid o UD Levante. Durante su carrera deportiva como futbolista ha ganado un total de 9 ligas y 3 copas de la reina; además, fue la máxima goleadora durante 4 temporadas de manera consecutivas. Fue capitana de la selección absoluta, disputando una Eurocopa y un Mundial.

Como entrenadora, arrancó su carrera en el equipo cadete Real Madrid, consiguiendo el título de liga. De dicho equipo, da el salto a la Selección nacional femenina sub-19 y sub-20, consiguiendo ganar dos Campeonatos de Europa de manera consecutiva. Con la Selección Nacional sub-20, disputó el Mundial de Colombia. Como decimos, durante la última temporada fue la seleccionadora de la selección sub-23.

Formará tándem con Iraia Iturregi

Bermúdez formará tándem con Iraia Iturregi como segunda entrenadora. Iturregi ha competido durante 15 temporadas en la máxima categoría del fútbol español, con un total de 402 partidos. Ha conseguido conquistar 4 ligas, todas ellas con el Athletic Club. Además, formó parte de la sub-19, donde conquistó un Campeona de Europa y también fue un referente la absoluta.

Como entrenadora, estuvo durante 8 temporadas como técnico en Lezama, pasando por el Infantil - Cadete - Filial y Primer equipo (femenino). Consiguió ser campeona de Liga en 2º División, durante la temporada 2019 – 2020 con el Athletic Club B. Más tarde, en la temporada 2022 – 2023, recibió el Premio Ramón Cobo como mejor entrenadora de 1º División Femenina.

Además, consiguió ser campeona de Liga en Tercera RFEF masculina y ascenso a 2º RFEF con el CD Basconia (filial del Athletic Club) como segunda entrenadora (2024-25).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com