El mensaje de Isco tras su lesión en el peroné: "El hueso puede romperse, pero..."

El centrocampista del Real Betis Isco Alarcón sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio del peroné izquierdo, que se produjo en el último amistoso de la pretemporada contra el Málaga CF, ha confirmado este domingo el club verdiblanco, y podría estar hasta tres meses de baja.

"Tras las pruebas médicas realizadas, se ha detectado que sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo. Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto", apuntó la entidad bética en un comunicado.

Durante el encuentro celebrado el sábado en La Rosaleda, en el que el cuadro local se impuso por 3-1, el mediapunta malaguista David Larrubia asestó una patada en la pierna al centrocampista bético, que tuvo que abandonar el choque y no pudo disputar la segunda parte.

Todo apunta a que estará 3 meses K.O.

Según explicó el club verdiblanco, el jugador de Arroyo de la Miel se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas. Su reincorporación "dependerá de la evolución del proceso", aunque todo apunta a que estará unos tres meses alejado de los terrenos de juego.

El propio Isco ha querido enviar un mensaje de mandar a la afición verdiblanca un mensaje optimista: "El hueso puede romperse, pero mi actitud, mi fuerza y mis ganas de volver… esas no se quiebran jamás. Muchas gracias por los mensajes de apoyo y por el cariño, me siento un privilegiado".

"Nada que reprochar" a David Larrubia

El mediapunta bético también expresó este domingo que no tiene "nada que reprochar" al centrocampista David Larrubia porque su entrada "sólo es un lance de juego como los cientos que hay cada partido". "Nada que reprocharte amigo, sólo es un lance de juego como los cientos que hay cada partido. Un abrazo y buena suerte esta temporada", escribió Isco a Larrubia en su cuenta oficial de X, en medio de la polémica por la falta que provocó la lesión del internacional español.

"Todo el que me conozca sabe que jamás iría a lesionar, ni siquiera a hacer daño a un compañero de profesión"

Larrubia ya había pedido este domingo disculpas a Isco por la entrada: "Todo el que me conozca sabe que jamás iría a lesionar, ni siquiera a hacer daño a un compañero de profesión y mucho menos al que ha sido y es un ídolo para mí". "Lo primero de todo, volver a disculparme con Isco Alarcón y desearle pronta recuperación y que no sea nada grave. Estoy recibiendo muchísimos insultos por las redes (algunos muy dañinos) de los cuales creo que no soy merecedor de ellos", añadió Larrubia sobre el futbolista verdiblanco.

El jugador del Málaga recordó que fue "una acción fortuita", en la que creía que llegaba "rápido y a tocar balón limpio". "Pero Isco, de lo bueno que es, mete el cuerpo y le doy la patada a él", agregó.

"Nada más terminar la acción, me preocupo por él, y al pitar el descanso más de lo mismo, ya que aun siendo fortuita, sé que la acción en sí fue dura. Sólo quería dejar claro que jamás iría a hacer daño a un rival y menos a Isco, que lo disfruto cada semana viéndolo jugar", abundó.

