Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

LaLiga

El ofertón del Villarreal a sus abonados para el encuentro contra el Barça en Miami

Roig confirma que el Villarreal-Barça de Liga puede jugarse en Miami: "El que quiera ir va a ir gratis".

Fernando Roig, presidente del Villarreal CF

Fernando Roig, presidente del Villarreal CFGetty

Publicidad

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, ha calificado como una "gran posibilidad" la opción de disputar el partido frente al Barcelona, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-26, en el Hard Rock Stadium de Miami. El duelo está previsto para el sábado 20 de diciembre y, de confirmarse, marcaría un hito al ser el primer encuentro oficial del campeonato español que se celebra fuera del país.

"Por el bien del fútbol, del Villarreal y de LaLiga es fundamental. Hasta el 20 de diciembre se va a estar hablando de ese partido"

Fernando Roig

"Creo que es una gran idea que ya se lleva pensando cuatro o cinco años. Se habló de un Villarreal-Atlético pero no se llegó a hacer. Es una gran posibilidad. Históricamente, si se realiza, seríamos el primer equipo español en salir al extranjero a jugar un partido oficial, un partido importante como el del Barcelona, que se celebrará el sábado 20 de diciembre", valoró Roig ante los medios.

Consciente de que el traslado a Estados Unidos podría generar incomodidad en parte de la afición, el dirigente anunció dos medidas de compensación para los abonados: "El que quiera ir a Miami va a ir a Miami gratis y el que no pueda ir, no quiera o no le interese ir a Miami tendrá un descuento importante del 20% sobre su abono. Los abonados van a estar compensados", reveló.

Roig insistió en que la propuesta beneficia tanto al club como al campeonato: "Por el bien del fútbol, del Villarreal y de LaLiga es fundamental. Hasta el 20 de diciembre se va a estar hablando de ese partido".

¿A la tercera irá la vencida?

El anuncio se produce después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) haya elevado a la UEFA la solicitud para que el Villarreal-Barça se dispute oficialmente en el estadio de Miami, una petición conjunta de ambos clubes.

La elección del Hard Rock Stadium no es nueva: ya intentó acoger un partido oficial en 2018 (Barça-Girona) y en 2019 (Villarreal-Atlético), aunque en ambas ocasiones la propuesta fue frenada por la RFEF y la FIFA, entonces bajo la presidencia de Luis Rubiales.

Ahora, con la normativa de la FIFA modificada y sin prohibición explícita, las condiciones han cambiado. Si Javier Tebas, presidente de LaLiga y actual vicepresidente de la RFEF, logra el visto bueno del presidente Rafael Louzán y el aval definitivo de UEFA y FIFA, LaLiga EA Sports podría hacer realidad su viejo sueño: disputar su primer partido oficial fuera de España, en su segundo mercado más potente después del nacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Alcaraz se enfrentará a Dzumhur en su debut en Cincinnati

Carlos Alcaraz entrenando

Publicidad

Deportes

La mujer del 'Pelé palestino' llora su muerte: "No quería dejarnos, que Dios no perdone a quien hizo esto"

La mujer del 'Pelé palestino' llora su muerte en Gaza: "No quería dejarnos, que Dios no perdone a quien hizo esto"

Fernando Roig, presidente del Villarreal CF

El ofertón del Villarreal a sus abonados para el encuentro contra el Barça en Miami

Cecilia Sopeña durante un tramo de la Titan Desert Marruecos

Cecilia Sopeña, la ciclista viral de OnlyFans que ahora exige su 'derecho al olvido'

Los mejores memes del anillo de compromiso de Cristiano Ronaldo a Georgina
Cristiano Ronaldo memes

Los mejores memes del anillo de compromiso de Cristiano Ronaldo a Georgina

Álvaro Morata con la camiseta del Galatasaray
Galatasaray

Morata se despide del Galatasaray desvelando incumplimientos contractuales

El anillo con el que CR7 ha pedido matrimonio a Georgina
Fútbol

Cuánto cuesta el anillo con el que Cristiano Ronaldo ha pedido matrimonio a Georgina Rodríguez

¿El anillo de compromiso más de la historia? Esto opinan los expertos.

El atleta italiano Mattia Debertolis
Atletismo

Muere Mattia Debertolis tras colapsar durante una prueba en los Juegos Mundiales

El atleta italiano de 29 años no logró recuperarse después de sufrir un colapso en plena competición bajo temperaturas extremas en Chengdu, China.

España, campeona del Eurobasket Sub-20 femenino

Así fue la fiesta de España tras arrasar a Lituania en la final del Eurobasket Sub-20 femenino

Isco Alarcón se duele tras la entrada de David Larrubia

El mensaje de Isco tras su lesión en el peroné: "El hueso puede romperse, pero..."

Sonia Bermúdez, nueva seleccionadora femenina

Sonia Bermúdez, nueva seleccionadora de España tras la destitución de Montse Tomé

Publicidad