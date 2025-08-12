El ofertón del Villarreal a sus abonados para el encuentro contra el Barça en Miami

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, ha calificado como una "gran posibilidad" la opción de disputar el partido frente al Barcelona, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-26, en el Hard Rock Stadium de Miami. El duelo está previsto para el sábado 20 de diciembre y, de confirmarse, marcaría un hito al ser el primer encuentro oficial del campeonato español que se celebra fuera del país.

"Por el bien del fútbol, del Villarreal y de LaLiga es fundamental. Hasta el 20 de diciembre se va a estar hablando de ese partido"

"Creo que es una gran idea que ya se lleva pensando cuatro o cinco años. Se habló de un Villarreal-Atlético pero no se llegó a hacer. Es una gran posibilidad. Históricamente, si se realiza, seríamos el primer equipo español en salir al extranjero a jugar un partido oficial, un partido importante como el del Barcelona, que se celebrará el sábado 20 de diciembre", valoró Roig ante los medios.

Consciente de que el traslado a Estados Unidos podría generar incomodidad en parte de la afición, el dirigente anunció dos medidas de compensación para los abonados: "El que quiera ir a Miami va a ir a Miami gratis y el que no pueda ir, no quiera o no le interese ir a Miami tendrá un descuento importante del 20% sobre su abono. Los abonados van a estar compensados", reveló.

Roig insistió en que la propuesta beneficia tanto al club como al campeonato: "Por el bien del fútbol, del Villarreal y de LaLiga es fundamental. Hasta el 20 de diciembre se va a estar hablando de ese partido".

¿A la tercera irá la vencida?

El anuncio se produce después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) haya elevado a la UEFA la solicitud para que el Villarreal-Barça se dispute oficialmente en el estadio de Miami, una petición conjunta de ambos clubes.

La elección del Hard Rock Stadium no es nueva: ya intentó acoger un partido oficial en 2018 (Barça-Girona) y en 2019 (Villarreal-Atlético), aunque en ambas ocasiones la propuesta fue frenada por la RFEF y la FIFA, entonces bajo la presidencia de Luis Rubiales.

Ahora, con la normativa de la FIFA modificada y sin prohibición explícita, las condiciones han cambiado. Si Javier Tebas, presidente de LaLiga y actual vicepresidente de la RFEF, logra el visto bueno del presidente Rafael Louzán y el aval definitivo de UEFA y FIFA, LaLiga EA Sports podría hacer realidad su viejo sueño: disputar su primer partido oficial fuera de España, en su segundo mercado más potente después del nacional.

