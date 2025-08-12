Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Morata se despide del Galatasaray desvelando incumplimientos contractuales

El delantero español anuncia su salida del club turco renunciando a parte de su salario y con críticas a la directiva: "Los compromisos no fueron cumplidos".

&Aacute;lvaro Morata con la camiseta del Galatasaray

Álvaro Morata con la camiseta del GalatasarayGetty

Álvaro Morata ha puesto fin a su etapa en el Galatasaray con un mensaje en redes sociales en el que combina el agradecimiento hacia la afición con duras críticas a la directiva del club, a la que acusa de no respetar los compromisos adquiridos.

"Hubo momentos en los que la palabra dada y el respeto por los valores fundamentales no se mantuvieron"

Álvaro Morata

"Quiero agradecerles sinceramente por el cariño, calidez y apoyo que me han mostrado. Me hicieron sentir bienvenido desde el primer día, y su apoyo ha estado entre los más extraordinarios que he experimentado en mi carrera", expresó el delantero español en el comunicado dirigido a los aficionados del conjunto turco.

Sin embargo, el internacional español dejó claro que su experiencia con la dirección del Galatasaray no fue igual de positiva: "Hubo momentos en los que la palabra dada y el respeto por los valores fundamentales no se mantuvieron. Hasta el final, los compromisos contraídos no fueron cumplidos, hasta el punto en que me quedé sin más remedio que renunciar a parte de mi salario y otros derechos contractuales que ya había ganado a través de mi trabajo (la cifra publicada no es exacta)".

"Para mí hay principios que nunca deben romperse"

El futbolista, que militó la última temporada en el club otomano, insistió en que existen principios que no pueden quebrarse. "Para mí hay principios que nunca deben romperse", subrayó, antes de calificar de "inaceptable" la falta de reconocimiento y compensación por lo que había ganado. "Consideré que era justo dar a los aficionados la verdadera explicación de lo que pasó", abundó.

Morata cerró su mensaje con palabras afectuosas hacia su entorno más cercano en el club: "Estambul y la afición del Galatasaray siempre estarán en mi corazón". También tuvo palabras de gratitud para el cuerpo técnico, sus compañeros y el resto del personal: "Les deseo lo mejor, hoy y en el futuro".

