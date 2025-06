Carlos Alcaraz y la derrota que lo cambió todo: "Recibí demasiado odio"

Parece que queda lejos, pero exactamente tres meses Carlos Alcaraz perdió ante David Goffin (número 55 del mundo) en la primera ronda del Masters de Miami, una derrota que enlazó después de caer también ante Jack Draper en Indian Wells, donde no pudo defender su título de 2024. Muchos lo tildaron de "crisis" y Carlos, muy poco acostumbrado a despedirse de primeras en cualquier torneo, tomó la decisión de irse de vacaciones junto a su familia a Cancún (México) despedirse de la primera gira en dura con 'solo' un título: el ATP 500 de Rotterdam.

Se fue a Cancún tras el batacazo ante Goffin en Miami

Carlitos se aisló con su gente, desconectó y en su vuelta al circuito arrasó (y arrasa) mostrando un tenis maduro, paciente y más agresivo como nunca. No entrenó, no practicó con nadie ni se quedó pensando en su casa, tras la derrota su cuerpo y su mente le pidieron un pequeño descanso al que él accedió con naturalidad. Lo que vino después ya es conocido por todos: cinco finales consecutivas, cuatro títulos, 18 victorias consecutivas y un balance de 27-1, habiendo perdido solo la final del Godó ante Rune en la que terminó lesionado.

"Cuando me fui de vacaciones me tiraron mucho 'hate'"

El actual ganador de Roland Garros y Wimbledon habló sobre esto tras ganar Queen's por segunda vez: "Me tiraron mucho hate cuando perdí en Miami. En lugar de entrenar después de eso, me tomé un descanso y me fui a Cancún con mi familia, y tuve demasiado odio entonces, porque mucha gente, empezó a decir, como: '¿Qué pasa con este tipo que acaba de perder en la primera ronda, y no entrenó, no fue a la pista y siguió practicando para ser mejor?'".

"La clave fue no coger una raqueta ni pisar una pista de tenis"

El murciano siguió haciendo hincapié en ese descanso que tan bien le sentó: "Esa fue la clave, simplemente tener cinco, seis días libres, sin coger una raqueta, sin pisar la pista. Irme de vacaciones con mi familia, desconectar, pensar qué debería haber hecho mejor. Después de Miami, después de las vacaciones que pasé en Cancún con mi familia, recuperé la alegría y empecé a disfrutar jugando al tenis de nuevo, a disfrutar pisando la pista, compitiendo de nuevo", aseguró.

Mismos títulos que Nadal en hierba

El nuevo éxito de Alcaraz en la hierba de Queen's (campeón en 2023 y 2025) le valió para ganar su cuarto título en hierba, los mismos que consiguieron Rafa Nadal y Feliciano López, los dos tenistas españoles que más trofeos habían conquistado en la superficie verde.

¿Cuánto dinero ha ganado en Queen's y cuánto se lleva Hacienda?

Esta semana y tras conquistar el torneo de Queen's, ATP de categoría 550, se ha llevado un total de 471.755 euros, justo el mismo dinero que ha repartido el ATP de Halle que ha coronado a Alexander Bublik como ganador tras ganar a Medvedev en la final. El kazajo también salió campeón en la edición de 2023.

No obstante, hay que tener en cuenta que el fisco británicose llevará un 40% del premio total (siendo el 40% el máximo y a partir de 125.000 libras), por lo que casi la mitad del premio se quedará en las arcas inglesas. Además, por si fuera poco, tendrá que abonar también una parte de sus ingresos por los patrocinadores que le visten o que luce el tenista en su atuendo, como por ejemplo Babolat, Nike y Rolex. Esta fue y sigue siendo una de las razones por las que muchos grandes tenistas han declinado ir a este torneo en los últimos años, como fue el caso de Nadal, Djokovic...

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com