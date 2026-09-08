Tim Henman: "He visto muchas derechas buenas a lo largo de los años, pero creo que la de Alcaraz..."

Tras más de cuatro meses fuera del circuito, Carlos Alcaraz ha sorprendido hasta a los más optimistas con el nivel que está ofreciendo en su regreso a las pistas. El campeón de siete grand slam, junto a su equipo, decidió regresar en el US Open, una decisión que muchos consideraron arriesgada, teniendo en cuenta que los grand slam se juegan a cinco sets. Pero el de El Palmar ha callado esas voces a base de tenis.

Las cuatro victorias de Alcaraz en Nueva York, en especial la última ante Tommy Paul, han confirmado que la mejor versión del español está de vuelta. La siguiente prueba de fuego será el duelo de cuartos de este martes ante Ben Shelton, una especie de final anticipada ante dos jugadores que están a un nivel excelso en el US Open. Obviamente, ya no se escuchan las dudas de algunos en el regreso de Alcaraz, unas dudas que ya han dado pasos a los elogios. Tommy Paul, víctima del murciano en octavos de final, admitió que el actual campeón del grand slam estadounidense está a otro nivel y que ha mejorado todos los aspectos de su juego.

"Es un placer ver a Alcaraz ir subiendo de nivel"

Y es que el nivel ofrecido por el pupilo de Samu López el pasado domingo en la Arthur Ashe ha dejado en shock al circuito. Tim Henman, extenista británico y ganador de 11 títulos ATP, ha ensalzado la actuación del murciano ante Tommy Paul en los octavos de final del US Open.

"Es un placer ver a Alcaraz ir subiendo de nivel. Ha ido mejorando a medida que avanzaba el torneo. Tommy Paul lo dio todo, pero al final, Alcaraz era de otra categoría", indica Tim Henman en declaraciones a Sky Sports Tennis y recogidas por el medio Tennis 365.

El que fuera número 4 de la ATP y cinco veces semifinalista de un grand slam señala el aspecto del juego de Alcaraz que puede convertir al murciano en triple campeón en Nueva York, después de sus victorias en 2022 y 2025.

"Su derecha era potentísima. He visto muchas derechas buenas a lo largo de los años, pero creo que la de Alcaraz podría ser la mejor. Es increíble la fuerza con la que le pega y que parezca que no va a fallar", apunta Tim Henman.

Carlos Alcaraz buscará en la madrugada del miércoles 9 de septiembre el pase a las semifinales del US Open por cuarta vez en su carrera, tras lograrlo en 2022, 2023 y 2025. Su rival será Ben Shelton, el cara a cara refleja un 3-0 a favor del murciano.