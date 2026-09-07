Ben Shelton, próximo rival de Alcaraz en el US Open, alucinado con el murciano: "Lo que está haciendo es sobrehumano..."

Carlos Alcaraz ha vuelto a las pistas metiendo miedo. Su última victoria ante Tommy Paul en los octavos de final del US Open ha disipado las dudas que existían sobre si el murciano había vuelto al 100% tras cuatro meses y medio lesionado.

El campeón de las ediciones de 2022 y 2025 arrasó al estadounidense en menos de dos horas y media por 6-4, 6-3 y 6-4 en un partido redondo y en el que mostró que su derecha ya está carburando al máximo nivel. Su pase a los cuartos en Nueva York fue el quinto de su carrera, y eso que solo ha disputado seis ediciones en el Slam estadounidense.

Tommy Paul fue su primera víctima de entidad, pero Carlitos no quiere dejarlo ahí, aspira al título y su próxima piedra en el camino será otro jugador local, Ben Shelton, quien venció a Stefanos Tsitsipas en tres sets.

"Lo que está haciendo tras cinco meses fuera es sobrehumano... Él ilumina el estadio cada vez que juega"

Shelton, que se ha enfrentado en tres ocasiones al español y ha perdido siempre, se rindió en elogios hacia el de El Palmar: "Tiene un tenis especial. Creo que el nivel al que ha estado jugando es realmente realmente impresionante. No jugar durante 5 meses y regresar para hacer lo que ha hecho hasta ahora en este torneo ha sido sobrehumano. Estamos felices de tenerlo de vuelta en el circuito. Él ilumina el estadio cada vez que juega. Creo que va a haber fuegos artificiales el martes por la noche. Espero que ustedes regresen, porque estoy listo".

Ambos ya saben lo que es medirse hasta en tres ocasiones, la primera vez fue en 1/16 del Master de Toronto de 2023, donde Carlitos se impuso por 6-3 y 7-6, un año después se midieron en la Laver Cup (el murciano ganó por un doble 6-4) y la última fue el año pasado en octavos de Roland Garros, donde Alcaraz doblegó al estadounidense en cuatro sets y más de tres horas y veinte.

La de hoy será la primera vez que jugarán en el US Open, Slam que Carlitos ha ganado en dos ocasiones y en el que Shelton busca repetir o mejorar su mejor resultado: unas semifinales en 2023. Alcaraz llegará al duelo tras vencer a Safiullin, Faria, Wu y Tommy Paul, mientras que Ben ha doblegado a Griekspoor, Hurkacz, Shapovalov y Tsitsipas, un cuadro mucho más complejo que el del español. El número 3 del mundo solo ha cedido un set en lo que llevamos de torneo, Shelton hasta tres (uno en todos los partidos menos ante Tsitsipas).

Horario y dónde ver el Alcaraz-Shelton

El Ben Shelton - Carlos Alcaraz se jugará la madrugada del martes 8 al miércoles 9 de noviembre en el segundo turno de la sesión de noche de la Arthur Ashe, sobre las 2:30 hora peninsular española. Se disputará tras el duelo femenino entre Jessica Pegula y Emma Navarro. Por la misma parte del cuadro y como posible rival de semifinales están Tiafoe y Michelsen. Curiosamente está siendo un Grand Slam para los tenistas estadounidenses, en cuartos hay hasta tres (Shelton, Michelsen y Tiafoe), y en octavos todavía sigue vivo Learner Tien.