Los vecinos del Príncipe reclaman más seguridad tras 37 días de crisis migratoria en Ceuta

Los vecinos del barrio del Príncipe, en Ceuta, reclaman un refuerzo de la seguridad ante la situación generada por la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma. Tras 37 días de crisis, algunos residentes consideran que la situación está lejos de haber recuperado la normalidad y reclaman medidas urgentes por parte de las administraciones.

"Deberían hacer algo ya. Llevamos 37 días con esta crisis. Dicen que estamos en normalidad y esto no se parece a la normalidad", denuncia uno de los vecinos. Entre las principales demandas expresadas durante el recorrido por el barrio se encuentra la expulsión de los migrantes que permanecen en Ceuta. "Que los expulsen, que se vayan los invasores", reclama otro residente.

La situación se produce mientras el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reconocido que desconoce cuántos migrantes permanecen actualmente en Ceuta. Uno de los principales puntos de concentración se encuentra en la playa del Tarajal, donde miles de migrantes han levantado asentamientos improvisados. Los vecinos describen la zona como una "ciudad de chabolas", en la que han surgido mercadillos y otros servicios.

En estos asentamientos se pueden encontrar puestos improvisados en los que se venden zapatillas usadas, camisetas y otros productos, así como alimentos. Algunos de los migrantes aseguran que recurren a estas actividades para conseguir ingresos y poder subsistir. Los vecinos aseguran además que la proliferación de estos asentamientos está generando problemas de convivencia, entre ellos ruido y peleas, y denuncian una creciente sensación de inseguridad en la zona.

La tensión se elevó durante la pasada noche, cuando se registraron varios episodios de vandalismo en distintos puntos de Ceuta. Tres vehículos y cuatro contenedores fueron incendiados. Los incidentes también afectaron a los servicios de emergencia. Según las informaciones recabadas, los incendios fueron provocados en varios asentamientos y los bomberos y agentes de la Guardia Civil desplazados hasta la zona para intervenir fueron apedreados.