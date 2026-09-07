Muere el triatleta Bixente Igarzabal tras sufrir una caída en los Alpes

Bixente Igarzabal, montañero y triatleta de 53 años, falleció este pasado domingo tras sufrir una caída en los Alpes mientras estaba junto a otros compañeros.

El deportista era natural de Lesaka, municipio navarro de apenas 3.000 habitantes, y perdió la vida este pasado domingo mientras realizaba una ruta por los Alpes. De momento no se tiene conocimiento de la razón por la que tuvo lugar la caída. No obstante, poco después confirmó su fallecimiento el alcalde de Lesaka, Ladis Satrustegi, quien lamentó la trágica noticia.

Consternación en Lesaka, Navarra

"Aunque ya no era tan joven -53 años- era una persona a la que no le tocaba... era conocido principalmente por sus hitos y marcas deportivas. Era muy disciplinado, muy aplicado en el deporte. Era una persona que, junto a él, movía gente. Siempre hacía salidas al monte con unos y con otros, escaladas, rutas...", explicó el alcalde.

Igarzabal practicó varias modalidades: baloncesto, sokatira, carreras a pie y montañismo, pero también destacó en triatlon, sumando varios Ironman.

El de Lesaka fue reconocido por el Ayuntamiento de este municipio al encargarle el lanzamiento del txupinazo en 2018: "Excepto el fútbol, creo que he probado casi todo. Del deporte me gusta sobre todo ese punto de reto personal que tiene. Gozo con todo el recorrido que hay que realizar para conseguir una marca o un objetivo: el entrenamiento diario, los viajes y la competición", dijo entonces.