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Guillermo González, trasplantado a los cinco años, se proclama triple campeón de España en Logroño

El atleta salmantino, que recibió un trasplante de un hígado con cinco años, gana tres oros, una plata y un bronce en los XII Juegos Nacionales de Trasplantados, celebrados en Logroño del 3 al 6 de septiembre.

Guillermo González, triple campeón de España

Guillermo González, un campeón del deporte y de la vida | Antena 3 Noticias

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Guillermo González, un atleta salmantino de 31 años, ha sido uno de los grandes protagonistas este fin de semana de los XII Juegos Nacionales de Trasplantados, celebrados en Logroño. Trasplantado de riñón con tan solo cinco años, Guillermo ha logrado cinco medallas (tres oros, una plata y un bronce) en la cita que ha acogido la capital riojana.

En concreto, Guillermo González se ha proclamado campeón de nacional en el 5.000, los 200 metros lisos y el 1.500. Tres oros a los que ha sumado la plata en 400 metros lisos y el bronce en en los relevos de 4x100.

"Llevo trasplantado desde los 5 años. Cada kilómetro que corro lo corro porque otra familia, en el peor día de su vida, decidió donar", recuerda Guillermo González.

"Lo importante es dar ejemplo con la donación de órganos, ser consciente de lo que significa, y sobre todo, conocer a las personas que estamos trasplantadas y a nuestras familias. No es un mensaje que haya que repetir mil veces sin hacer nada por él: hay que vivirlo y demostrarlo con el cuerpo, carrera tras carrera" indica Guillermo González en declaraciones que recoge Salamanca al Día.

"Me llevo de aquí algo precioso: encontrarme con otras personas trasplantadas, conocer sus historias de superación, compartir momentos. Eso vale tanto o más que la competición", indica Guillermo González en el citado medio.

El siguiente reto de este atleta salmantino de 31 años es el Campeonato de Europa de Trasplantados, que se celebrará en 2027.

"Ser campeón de España es una motivación más para seguir en la línea de lo que estamos haciendo. Esto es muy sacrificado, no siempre apetece, pero la satisfacción de días como este lo compensa todo", explica este campeón del atletismo y de la vida.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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