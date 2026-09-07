Bernie Ecclestone, detenido a los 95 años en Portugal por llevar una escopeta en su jet privado

Bernie Ecclestone vuelve a ser noticia a sus 95 años por un asunto alejado de los circuitos. El que fuera máximo responsable de la Fórmula 1 durante cuatro décadas ha sido detenido en Portugal después de que la Policía encontrara una escopeta durante un control realizado tras aterrizar con su jet privado en el Aeródromo de Tires, situado en Cascais, cerca de Lisboa.

Según informan medios portugueses como 'Correio da Manhã' e internacionales como 'The Sun', el hallazgo se produjo este lunes durante una inspección rutinaria realizada por los agentes de la División Aeroportuaria.

Ecclestone había aterrizado a bordo de su Dassault Falcon 7X, un avión privado valorado en alrededor de 40 millones de euros, cuando las autoridades encontraron el arma. Los agentes procedieron entonces a detener al histórico dirigente de la Fórmula 1.

Un control más estricto en el aeródromo de Cascais

La Policía de Seguridad Pública de Portugal (PSP) ha reforzado durante los últimos tiempos la vigilancia en el Aeródromo de Tires para aumentar el control sobre los pasajeros que utilizan estas instalaciones. Precisamente uno de esos controles permitió localizar el arma que portaba Ecclestone.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se encontraba la escopeta ni sobre la explicación ofrecida por el británico.

Tampoco se conoce todavía si Ecclestone tendrá que comparecer ante un juez o si el procedimiento terminará con la presentación de cargos y una posible sanción económica.

Ya fue detenido por un caso similar en Brasil

No es la primera vez que Ecclestone se encuentra en una situación de estas características. Hace cuatro años, el antiguo máximo responsable de la Fórmula 1 fue detenido en Brasil después de que las autoridades encontraran un arma en su equipaje cuando se disponía a embarcar en su avión privado en São Paulo para viajar a Suiza.

En aquella ocasión, Ecclestone alegó que desconocía que el arma se encontrara dentro de su equipaje. La explicación no evitó su detención y tuvo que pagar una fianza antes de poder abandonar Brasil y regresar a Europa. El británico reconoció entonces la infracción, aunque restó importancia a lo sucedido y lo calificó como "un incidente insignificante y sin importancia".

Cuatro años después, Ecclestone vuelve a verse implicado en un episodio similar, esta vez en Portugal y con una escopeta.

Una de las figuras más poderosas de la F1

Nacido en Suffolk en 1930, Bernie Ecclestone fue durante décadas una de las personas más poderosas del automovilismo mundial. El empresario británico dirigió los destinos comerciales de la Fórmula 1 durante cerca de cuatro décadas y desempeñó un papel fundamental en la transformación del campeonato en el gigantesco negocio internacional que es actualmente.

A sus 95 años, Ecclestone reparte su tiempo entre diferentes propiedades en Suiza, Portugal y Brasil. Precisamente en Cascais, localidad en la que se produjo su detención, dispone de una residencia valorada en unos 40 millones de euros y con aproximadamente 2.000 metros cuadrados de superficie.

Ahora, el antiguo jefe de la Fórmula 1 queda pendiente de conocer las posibles consecuencias legales de un incidente que recuerda inevitablemente al que ya protagonizó cuatro años atrás en Brasil.