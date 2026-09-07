El gesto de Mbappé que recuerda a Cristiano: ¿por qué aparta una bebida en plena rueda de prensa?

Kylian Mbappé volvió a comparecer este lunes en una rueda de prensa con el Real Madrid 231 días después de la última vez. El francés habló antes del estreno del conjunto blanco en la Champions, respondió a las críticas e incluso reivindicó sus opciones al Balón de Oro, pero también protagonizó un curioso gesto que rápidamente recordó al de Cristiano Ronaldo durante la Eurocopa 2020.

Mbappé se presentó en la sala de prensa después del entrenamiento del equipo en Valdebebas y, apenas unos segundos después de sentarse, reparó en una botella de una bebida isotónica colocada sobre la mesa. El delantero la observó, le dio la vuelta para comprobar la marca y, tras hacerlo, decidió retirarla y colocarla en el suelo, fuera del plano de las cámaras.

La escena podría haberse quedado ahí, pero tres minutos después alguien volvió a colocar delante del futbolista otra botella idéntica. Mbappé reaccionó de la misma manera: la retiró nuevamente de la mesa.

Un gesto que recuerda al 'Bicho'

La escena recordó inevitablemente a una de las ruedas de prensa más famosas de Cristiano Ronaldo.

Durante la Eurocopa 2020, el portugués encontró dos botellas de Coca-Cola sobre la mesa antes de una comparecencia con Portugal. Cristiano decidió apartarlas de delante de las cámaras y levantó posteriormente una botella de agua. "¡Agua!", apuntó el portugués.

Años después, Mbappé, quien nunca ha escondido que Cristiano fue uno de sus grandes ídolos durante su infancia, ha protagonizado una escena similar, aunque en esta ocasión no explicó públicamente durante la comparecencia el motivo por el que decidió retirar las botellas.

Férreo control de los derechos de imagen

El gesto encaja, en cualquier caso, con la estricta política que Mbappé y su entorno han mantenido durante años respecto al uso comercial de su imagen y su vinculación con determinadas marcas. No es la primera vez que el delantero francés muestra su disconformidad con aparecer asociado a determinados patrocinadores o campañas publicitarias.

Uno de los episodios más conocidos ocurrió en 2023 durante su etapa en el París Saint-Germain. Mbappé mostró públicamente su malestar después de que el club utilizara su imagen como principal protagonista de un vídeo para promocionar la campaña de abonados. El jugador consideraba que no había autorizado ese uso concreto de su imagen y dejó clara públicamente su postura.

También se enfrentó a la Federación Francesa

La misma cuestión había provocado anteriormente diferencias entre Mbappé y la selección francesa. El delantero se negó a participar en determinados compromisos comerciales de los internacionales, como uno de comida rápida, mientras reclamaba una revisión del convenio de derechos de imagen.

Su objetivo era disponer de un mayor control sobre las empresas y productos a los que quedaba asociada su figura y evitar participar en determinadas campañas con las que no quería vincular su imagen.

Una postura que ha mantenido con el paso de los años y que ayuda a contextualizar lo sucedido este lunes en Valdebebas.

Siete marcas protegidas por Mbappé

La protección de su imagen se extiende también al terreno de la propiedad intelectual. Mbappé cuenta actualmente con siete marcas protegidas ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y ha registrado diferentes elementos vinculados a su figura.

El francés fue además, junto a Jude Bellingham, uno de los primeros futbolistas en registrar como marca la característica pose con la que celebra sus goles.Por eso, el episodio de la bebida isotónica no resulta completamente extraño dentro de la estrategia que Mbappé ha seguido durante buena parte de su carrera.

Esta vez, no obstante, la escena dejó una curiosa coincidencia con uno de sus grandes ídolos. Cristiano apartó dos botellas durante una Eurocopa; años después, Mbappé ha necesitado hacerlo dos veces en la misma rueda de prensa.