Tommy Paul se sincera tras medirse a Alcaraz: "Estaba jugando a un nivel completamente diferente al mío"

Tommy Paul no pudo cambiar su negativa dinámica ante Carlos Alcaraz, un tenista que le ha superado en sus últimos seis duelos directos. El jugador estadounidense comenzó su rivalidad con el murciano ganando dos de los tres primeros partidos entre ambos, pero desde su victoria en el Masters 1.000 de Canadá 2023 frente a Carlitos no ha vuelto a encontrar la fórmula para superar al español en la pista. Este domingo se repitió la historia y cayó ante el actual campeón en Nueva York en tres sets (6-4, 6-3 y 6-4) pese a su gran momento de forma y llegar con muy buenas sensaciones a la cuarta ronda del grand slam estadounidense.

"Venía jugando muy rápido y golpeando muy bien de derecha. La sensación es que simplemente me superó, que estaba jugando a un nivel diferente al mío. Creo que hubo muchas cosas que podría haber hecho mejor, pero aun así habría perdido ese partido", resumió Tommy Paul.

El tenista estadounidense reconoció la superioridad de Carlos Alcaraz y dejó claro que el murciano está a un nivel diferente al suyo.

"Es una mierda, ¿sabes? La sensación era que estaba jugando a un nivel completamente diferente al mío. Como dije al principio, podría haber jugado muchísimo mejor y aun así haber perdido ese partido. Estaba hablando con mi equipo justo después del partido. Es frustrante porque piensas: 'Joder, es muy difícil ganar este tipo de partidos contra él'. Pero, al mismo tiempo, aprendes muchísimo cada vez que juegas contra él. Cada vez que me he enfrentado a él, después hemos ido a la pista de entrenamiento con nuevas ideas sobre las cosas que hace bien y sobre lo que yo puedo intentar incorporar a mi juego. Obviamente, últimamente no me ha ido demasiado bien en nuestros enfrentamientos, pero al menos volveré a entrenar con algunas ideas y con ciertas cosas que sé que tengo que trabajar", analizó Tommy Paul.

El de Voorhees destacó la derecha de Carlos Alcaraz y dejó claro que "no hay demasiado que puedas hacer para defenderla".

"Yo necesito golpear mucho mejor mi revés para no permitirle encontrar derechas desde esa esquina de revés. Ahí es donde su derecha es letal. Por supuesto, también puede pegar derechas desde el otro lado de la pista, pero no quiero pasarme todo el partido corriendo detrás de la pelota. Si tengo que hacerlo un par de veces por juego, no pasa nada. Pero si está atacando durante todo el partido y golpeando derechas apoyado hacia delante constantemente, probablemente vaya a ganar el encuentro", indicó Tommy Paul.

"Es impresionante estar tanto tiempo parado, regresar y jugar tan bien como lo está haciendo"

Un Tommy Paul que señaló la capacidad del murciano para regresar a un gran nivel tras más de cuatro meses lesionado.

"Supongo que Carlos es diferente. Como dices, cada persona es completamente distinta. En mi caso, necesito un par de torneos para regresar y volver a sentirme realmente bien, o al menos disputar un par de partidos ajustados y, a partir de ahí, quizá empezar a sentirme mejor. Y creo que quizá él tuvo algo parecido al principio del torneo. Pero es impresionante estar tanto tiempo parado, regresar y jugar tan bien como lo está haciendo. Yo no podría hacerlo, desde luego", admitió el tenista estadounidense.

Por último, Tommy Paul dejó claro que Carlos Alcaraz "ha mejorado prácticamente todos los aspectos de su juego" desde 2022, temporada en la que se enfrentó por primera vez el español.

"Supongo que al principio, cuando todavía estaba en las primeras etapas de su carrera, podías jugarle un revés cortado cruzado y él simplemente te respondía con otro revés. Ahora, si juegas un slice de revés cruzado, se desplaza y termina golpeando de derecha. De hecho, una de las cosas de las que hablábamos antes del partido era intentar no utilizar demasiado el slice porque prácticamente deja de ser efectivo si no consigues que vaya muy cortado y muy cruzado. Si no lo haces perfectamente, va a encontrar una derecha y te va a poner a correr. Creo que esa es una de las grandes diferencias. También creo que su resto y su segundo saque han mejorado muchísimo en los últimos dos años. Varía mucho más el segundo servicio y hace que sea mucho más difícil atacárselo. Sinceramente, ha mejorado prácticamente todos los aspectos de su juego", concluyó Tommy Paul.