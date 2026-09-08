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El juez Peinado cita a Begoña Gómez y a su asesora a una audiencia preliminar antes de dictar la apertura de juicio oral

El siguiente paso, "en el mismo acto o dentro de los tres días siguientes", el magistrado dictará auto por el que decidirá la apertura, o no, del juicio oral.

Imagen de archivo de Begoña Gómez.

El juez Peinado cita a Begoña Gómez y a su asesora a una audiencia preliminar antes de dictar la apertura de juicio oral | laSexta

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Begoña Gómez está citada a una audiencia preliminar junto con su asesora Cristina Álvarez. El juez Juan Carlos Peinado ha convocado a ambas a las 18:00 horas en una audiencia protocolaria y prevista en la ley antes de dictar la apertura del juicio oral. En la citación el magistrado no ha especificado que tengan que acudir presencialmente.

El juez Peinado prevé dictar auto de apertura de juicio oral antes de jubilarse el 27 de septiembre, cuando cumplirá 72 años y según la ley ya no puede ejercer. Jaime Campaner, actual abogado de Begoña Gómez, pidió posponer la audiencia alegando que tenía un billete para viajar desde Palma de Mallorca a Barcelona, ​​donde el día siguiente tiene otra comparecencia judicial, sin embargo el magistrado le ha contestado que no es posible y que puede acudir a la audiencia preliminar un abogado suplente.

En esta citación las partes pueden proponer que se practiquen diligencias, y a continuación pronunciarse sobre procedencia de la apertura del juicio oral y, en su caso, sobre la competencia de un jurado popular para el enjuiciamiento. El siguiente paso,"en el mismo acto o dentro de los tres días siguientes", el magistrado dictará auto por el que decidirá la apertura o no del juicio oral.

A la esposa del presidente se le acusa de presunto tráfico de influencias y malversación, y a su asesora Cristina Álvarez, de este último delito. De cara al futuro juicio tanto Gómez como Álvarez piden su absolución, al igual que la Fiscalía, que nunca ha visto delito, mientras que la acusación popular, liderada por Hazte Oír, pide en total 13 años de cárcel para Gómez y 6 años para su asesora.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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