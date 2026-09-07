Ben Shelton - Carlos Alcaraz: Horario y dónde ver el partido de cuartos de final del US Open en directo

Carlos Alcaraz chocará este martes 8 de septiembre en la Arthur Ashe con Ben Shelton en los cuartos de final del US Open 2026. El actual campeón, que despejó todas las dudas sobre su forma física y el estado de su muñeca derecha ante Tommy Paul, se jugará el pase en semifinales ante el ídolo local y gran favorito antes del comienzo del torneo, con permiso de Alexander Zverev. Y es que el tenista estadounidense arrolló a Stefanos Tsitsipas (6-2, 6-3 y 6-4) en el turno nocturno de este domingo para citarse con el campeón de siete grand slam y dos veces campeón en Flushing Meadows (2022 y 2025).

Será el cuarto duelo entre Ben Shelton y Carlos Alcaraz, los tres anteriores cayeron a favor del tenista de El Palmar: Masters 1.000 de Canadá 2023, Laver Cup 2024 y Roland Garros 2025. El bombardero de Atlanta aún no sabe lo que es ganar al español, aunque el año pasado fue capaz de arrebatar un set al murciano en su duelo de octavos de final en Roland Garros (7-6(8), 6-3, 4-6 y 6-4). El partido será otra prueba de fuego para un Alcaraz que está ofreciendo su mejor versión en su regreso a las canchas tras más de cuatro meses lesionado. Las dudas que existían sombre cómo respondería su muñeca derecha fueron disipadas este domingo por el pupilo de Samu López, quien ofreció un verdadero espectáculo con su drive para abrasar a un Paul que se tuvo que rendir ante la potencia del español.

"Siempre que vengo a Nueva York logro mostrar mi mejor nivel"

"Tommy es un jugador de un enorme talento. A veces es complicado controlar la pelota. He intentado ser agresivo y no permitirle dominar los puntos. Creo que he hecho un gran partido al resto. Estoy muy contento con el rendimiento de hoy", analizó Alcaraz a pie de pista tras superar a Tommy Paul

"Desde mi debut en 2021, he llegado al menos a cuartos de final todos los años salvo en uno. Eso demuestra lo especial que este lugar para mí. Siempre intento disfrutar sobre la pista. No importa que haya estado fuera cuatro meses, siempre que vengo a Nueva York logro mostrar mi mejor nivel", indicó el murciano.

Y es que Carlos Alcaraz jugará este martes por quinta vez unos cuartos de final del US Open, antes lo hizo en 2021, 2022, 2023 y 2025. Solo falló a su cita en 2024 con aquella dolorosa derrota ante Botic van de Zandschulp en la segunda ronda de 2024.

Ben Shelton se ha dejado tres sets en su camino hacia los cuartos de final del US Open, pero ante Tsitsipas confirmó que llega listo y en forma para dasafiar al actual campeón en Nueva York. Griekspoor, Hurkacz, Shapovalov y Tsitsipas han caído ante el estadounidense de 23 años y número 9 del mundo.

Por el mismo lado del cuadro, Frances Tiafoe y Alex Michelsen jugarán el otro cuarto de final, lo que garantiza un semifinalista estadounidense en el US Open. Tiafoe derrotó a Daniil Medvedev (6-7, 4-6 y 6-7) y Alex Michelsen hizo lo propio ante el argentino Etcheverry (7-6, 6-4 y 6-4).

Resultados octavos de final del US Open 2026

Ben Shelton def. Stefanos Tsitsipas (6-2, 6-3 y 6-4)

Carlos Alcaraz def. Tommy Paul (6-4, 6-3 y 6-4)

Frances Tiafoe def. Daniil Medvedev (6-7, 4-6 y 6-7)

Alex Michelsen def. Tomas Etcheverry (7-6, 6-4 y 6-4)

Horario y dónde ver el Ben Shelton - Carlos Alcaraz del US Open

El Ben Shelton - Carlos Alcaraz, partido de cuartos de final del US Open 2026, se jugará el martes 8 de septiembre en la Arthur Ashe en un horario aún por confirmar por la organización del grand slam estadounidense.

La crónica del partido, el resultado y la última hora del US Open se podrán consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con todos los detalles de la actuación de Carlos Alcaraz en el último grand slam del año.