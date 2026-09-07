El optimista mensaje de Vinícius para la Champions League: "Este año va a ser diferente..."

Vinícius Júnior no esconde la ambición del Real Madrid antes de comenzar una nueva aventura en la Liga de Campeones. El segundo capitán del conjunto blanco se ha mostrado convencido de que el equipo está preparado para volver a conquistar Europa y levantar la que sería la decimosexta Copa de Europa de su historia.

El brasileño reconoce que las dos últimas participaciones del Real Madrid estuvieron lejos de las expectativas del club, pero confía plenamente en que esta temporada será diferente.

"Ojalá venga la 16. Estamos preparados para eso. Es nuestra competición. Hace dos años que no lo hacemos bien. Nuestro primer objetivo es estar entre los ocho primeros. Siempre ilusionados con la Champions. La temporada va a ser diferente a las dos últimas Champions y vamos a ganarla", aseguró en declaraciones difundidas por el Real Madrid.

Una declaración de intenciones antes de un estreno de máxima exigencia ante el Inter de Milán.

El Inter, primer gran desafío

El Real Madrid comenzará su participación europea recibiendo al conjunto italiano, un rival que Vinícius espera que ponga a prueba desde el primer momento al nuevo equipo de José Mourinho.

"Siempre que llega la Champions es algo diferente. Estamos preparados para este partido contra un gran equipo que nos va a exigir mucho. El Inter es un equipo muy fuerte físicamente, que defiende con cinco defensas y es algo que nos suele poner en dificultades, pero el míster lo tiene preparado. Tenemos algunas bajas, esto nos dificulta, pero todos vamos a salir fuertes y ojalá podamos tener la conexión maravillosa con la afición en estos partidos", analizó.

El brasileño pone así el foco en una de las principales características del conjunto italiano: su fortaleza defensiva y una estructura de cinco hombres atrás que puede dificultar los ataques madridistas. Vinícius confía en el plan preparado por Mourinho y también en el papel del Santiago Bernabéu para comenzar con buen pie la competición.

Primer objetivo: acabar entre los 8 mejores

Antes de pensar en las eliminatorias y en una hipotética final, el Real Madrid deberá superar la fase liga. Vinícius sitúa el primer objetivo en terminar entre los ocho primeros puestos, lo que permitiría al conjunto blanco acceder directamente a los octavos de final y evitar la ronda previa.

A partir de ahí llegará el momento de afrontar las eliminatorias de una competición con la que el brasileño mantiene una relación especialmente exitosa. Vinícius ya sabe lo que significa conquistar dos Champions con la camiseta madridista y, además, fue protagonista directo en ambas finales.

Los dos goles "más importantes" de su vida

El extremo marcó frente al Liverpool y el Borussia Dortmund en las dos finales europeas conquistadas por el Real Madrid con él como protagonista. Dos tantos que coloca por encima de todos los demás que ha conseguido durante su carrera.

"Son los dos goles más importantes de mi vida. Es algo que se queda para la historia. Muchos jugadores marcan goles, pero pocos en las finales. Y hacerlo en el club más grande del mundo es algo que ni la gente ni yo vamos a olvidar", declaró.

Ahora Vinícius quiere añadir una tercera Champions a su palmarés y ayudar al Real Madrid a conquistar la decimosexta. El primer paso llegará frente al Inter de Milán. Antes incluso de que ruede el balón, el brasileño ya ha dejado clara la ambición con la que afronta el torneo: después de dos temporadas sin cumplir las expectativas europeas, está convencido de que esta vez el Real Madrid volverá a levantar la Champions.