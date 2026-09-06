US Open
Tommy Paul - Carlos Alcaraz, hoy en directo: ¡partidazo de octavos del US Open en la Arthur Ashe! (4-5)
El de El Palmar se mide al peligroso Tommy Paul en la primera prueba real en este US Open. Sigue en directo el partido de octavos de final entre Paul y Alcaraz.
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Alcaraz y Tommy Paul se miden por novena vez en sus carreras, y por primera vez en el US Open, concretamente en los octavos de final, una ronda que el murciano ha superado siempre en Nueva York, excepto en 2024, cuando cayó en segunda.
El campeón de 2022 y 2025 afrontará la primera gran piedra en su camino hacia el tercer título en el US Open, el Slam que mejor se le da en cuanto a títulos y número de victorias: 27 y solo tres derrotas (90%).
Será además la novena vez que se ve las caras contra Tommy Paul, al que ha ganado en seis ocasiones y ha perdido solo dos (Montreal 2022 y Toronto 2023). Precisamente era el US Open el único major en el que todavía no se habían enfrentado, y lo más curioso de todo es que en las tres anteriores el español terminó levantando el título (Wimbledon 2024, Roland Garros 2025 y Open de Australia 2026).
Sigue en DIRECTO el partido de octavos de final entre Tommy Paul y Carlos Alcaraz aquí, en la parte inferior de esta noticia, con el resultado y la última hora.
¡¡TRES BOLAS DE SET!!
¡Enseña los dientes ALCARAZ! 0-30
¡Alcaraz, a un juego del set! 4-5
Aquí no cede nadie. Ojo, sacará el de Nueva Jersey para no perder el primer set. Pese a que haya sacado bien hasta ahora, este es un momento de máxima presión, y los tenistas lo saben. Veremos qué juego plantea Alcaraz y si Paul juega con muchos primeros.
¡Lo remonta Tommy! 4-4
Del 0-30 a llevarse el juego. Gran reacción de Paul para poner el 4-4 en el primer set. Seguimos sin roturas, sin bolas de break y con dos jugadores muy inspirados. Nos gusta.
¡¡0-30 ALCARAZ!!
¡3-4!
Firme el de El Palmar, de momento sin bolas de break en los siete primeros juegos. Ya estamos en territorio complicado, un break ahora puede ser casi definitivo.
Tommy Paul - Carlos Alcaraz: 3-3
Bien el americano, que también afrontó un deuce por primera vez. Seguimos sin roturas de servicio.
¡Moviendo muy bien la bola Tommy!
Qué buenos son los dos, partido táctico, valiente y de mucha calidad.
¡Sigue sumando Carlitos! 2-3
¡Qué buena mano tiene Paul! 2-2
Es muy bueno en la red el de Nueva Jersey. Sorprendiendo mucho a Carlos porque apenas le quiere dar ritmo de fondo de pista.
Por cierto, recuperamos el puntazo de Tommy...
Tommy Paul - Carlos Alcaraz: 1-2
El campeón gana un juego muy complicado que llegó hasta al deuce. Nivelazo de los dos. Nos lo vamos a pasar bien.
¡¡TOMMY PAUL!!
¡DERECHAZO DEL AMERICANO! En carrera, angulada y por el lado de la red... BARBARIDAD DE TOMMY. 40-40.
Tommy Paul - Carlos Alcaraz: 1-1
Tampoco falla el americano con su primer servicio. Buen intensidad de ambos para empezar.
¡Gran paralelo de Tommy!
Dejó mucha pista sin cubrir el murciano y no falló su rival. 30-30
¡Primer juego para Carlos!
Saca adelante el primer juego, que siempre cuesta mucho, y más al saque.
🔴 ¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO DE OCTAVOS DE FINAL!!! ALCARAZ-PAUL
¡Arranca el espectáculo en Nueva York! ¡Al saque el campeón de 2022 y 2025, CARLOS ALCARAZ GARFIA!
¡¡SALTA CARLOS ALCARAZ A LA ARTHUR ASHE!!
¡En pista el campeón! Aplausos y algunos pitos para el murciano, no por nada en particular, sino porque gran parte del público hoy va lógicamente con el jugador local, Tommy Paul, que por cierto, busca clasificarse por primera vez en su carrera a los CUARTOS de final del US Open.
El US Open, 'mejor' Grand Slam para Carlos Alcaraz
Es arriesgado decirlo así porque el murciano ha ganado dos veces cada Grand Slam menos el Open de Australia, pero si nos fijamos en el número de victorias y en el porcentaje, el major estadounidense es el que mejor se le da a Carlos Alcaraz.
- Cuartos de final 2021
- Ganador en 2022
- Semifinalista en 2023
- Segunda ronda en 2024
- Ganador en 2025
- * Octavos de final en 2026
En total son 27 victorias y 3 derrotas, un 90% de victorias en Nueva York, justo un poco por encima de Roland Garros y Wimbledon (89%)
La alentadora estadística de Alcaraz cuando se enfrenta a Tommy Paul...
Son ocho enfrentamientos entre ambos, pero este será el cuarto en un Grand Slam, y sí, con el de hoy habrán jugado en los cuatro grandes, pero además de eso hay una curiosidad que es más que alentadora para el de El Palmar:
- Alcaraz 3-1 Paul en cuartos de final de Wimbledon 2024: 🏆
- Alcaraz 3-0 Paul en cuartos de final de Roland Garros 2025: 🏆
- Alcaraz 3-0 Paul en octavos de final del Open de Australia 2026: 🏆
- Alcaraz - Paul en octavos de final del US Open: ¿?
Un US Open con muchas sorpresas...
Ha habido muchas, desde la ausencia de Jannik Sinner por lesión hasta la sorprendente eliminación de Novak Djokovic en primera ronda ante Navone, pasando por los tempraneros KOs de Aliassime, Cobolli (ante Blockx), de Miñaur, Fritz, Fils (ante Tsitsipas en primera), Musetti e incluso Jodar.
Lo más llamativo han sido ante qué jugadores han caído: Djokovic ante Navone, Cobolli ante Blockx, de Miñaur ante Botic van de Zandschulp, Fritz ante Cerúndolo, Musetti ante Sweeny y Jodar ante Bu.
¡Camino hasta octavos de Alcaraz y Paul!
Repasamos los tres partidos previos del español y el estadounidense hasta los octavos de final del US Open.
- Tommy Paul: 3-1 a Wong en 1/64, 3-1 a Prizmic en 1/32 y 3-2 a Bublik en 1/16.
- Carlos Alcaraz: 3-0 a Safiullin en 1/64, 3-1 a Faria en 1/32 y 3-0 a Wu en 1/16.
El murciano de momento no se ha enfrentado a ningún top 70, mientras que Paul ya se ha medido a un top 20 como Alexander Bublik.
¡¡Victoria de Sabalenka!! Alcaraz es el siguiente
La campeona de 2025 y 2026 despacha a la estadounidense Townsend por 6-4 y 6-3, metiéndose así en los cuartos de final del US Open en busca de su tercera corona consecutiva.
¡¡El siguiente en saltar a la pista será el rey de Nueva York, Carlos Alcaraz Garfia!!
¡Alcaraz-Tommy Paul, toda una rivalidad!
Ya lo dijo el propio jugador estadounidense tras ganar a Bublik en 1/16... Con la de hoy será la novena vez que ambos se vean las caras en un partido oficial, siendo muy favorable el balance para el murciano, que ha ganado seis de los ocho enfrentamientos previos. Además, lo más curioso es que contando con el de hoy en el US Open ya se han medido en todos los Grand Slams del calendario.
¡Así está el cuadro del US Open 2026!
Ya están definidos el cuadro de OCTAVOS de final del US Open 2026: Alcaraz abrirá hoy esta eliminatoria ante el norteamericano Tommy Paul. En el caso de ganar hoy se mediría en cuartos al ganador del Shelton-Tsitsipas. Por el mismo ladro del cuadro está el Medvedev-Tiafoe y el Michelsen-Etcheverry.
Tommy Paul - Carlos Alcaraz, hoy en directo: resultado y última hora del partido de octavos de final del US Open
¡¡Muy buenas tardes de domingo y bienvenidos a la narración en directo del partido de octavos de final del US Open entre Tommy Paul y Carlos Alcaraz!!
Partido GRANDE en la Arthur Ashe de Nueva York, es claramente la primera gran prueba para el murciano, que de momento y pese a su gran nivel no ha enfrentado a un top como Tommy Paul.
¡Arrancamos ya la previa! Recordamos que el partido arrancará cuando finalice el partido entre Sabalenka y Townsend.
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