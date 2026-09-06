Tommy Paul - Carlos Alcaraz, hoy en directo: ¡partidazo de octavos del US Open en la Arthur Ashe! (4-5)

Alcaraz y Tommy Paul se miden por novena vez en sus carreras, y por primera vez en el US Open, concretamente en los octavos de final, una ronda que el murciano ha superado siempre en Nueva York, excepto en 2024, cuando cayó en segunda.

El campeón de 2022 y 2025 afrontará la primera gran piedra en su camino hacia el tercer título en el US Open, el Slam que mejor se le da en cuanto a títulos y número de victorias: 27 y solo tres derrotas (90%).

Será además la novena vez que se ve las caras contra Tommy Paul, al que ha ganado en seis ocasiones y ha perdido solo dos (Montreal 2022 y Toronto 2023). Precisamente era el US Open el único major en el que todavía no se habían enfrentado, y lo más curioso de todo es que en las tres anteriores el español terminó levantando el título (Wimbledon 2024, Roland Garros 2025 y Open de Australia 2026).

Sigue en DIRECTO el partido de octavos de final entre Tommy Paul y Carlos Alcaraz aquí, en la parte inferior de esta noticia, con el resultado y la última hora.