Alcaraz se entera en plena entrevista de su error al ver el cuadro: "Dios mío, pensaba que jugaría contra Medvedev o Tiafoe"

Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del US Open, tras vencer a Tommy Paul en un brillante actuación en la Arthur Ashe (6-4, 6-3 y 6-4). El murciano, dos veces campeón en Flushing Meadows (2022 y 2025), se medirá ahora al también estadounidense Ben Shelton. Otro duelo eléctrico en Nueva York por un puesto en las semifinales.

El tenista murciano, campeón de siete grand slam, dejó un divertido y delirante momento tras su partido ante Tommy Paul en plena entrevista con la ESPN. Carlos Alcaraz estaba conversando con Andy Roddick en el set de la cadena estadounidense cuando el campeón del US Open 2003 le cuestionó al de El Palmar por su duelo ante Tsitsipas o Shelton, en ese momento aún no se había jugado el partido. Lo increíble es lo que sucedió acto seguido, cuando Alcaraz se sorprendió y admitió que pensaba que su rival en cuartos iba a salir del duelo entre Medvedev y Tiafoe.

"Dímelo otra vez, dímelo otra vez... ¿De verdad? Dios mío, pensaba que jugaría contra Medvedev o Tiafoe", admitía Alcaraz despertando la sonrisa del extenista estadounidense y el resto de personas presentes en el set de ESPN.

"Sorpresa, bienvenido", le respondía con humor Andy Roddick al tenista murciano.

"No había visto bien el cuadro. Seguro voy a ver el partido. Tsitsipas está jugando muy bien, está recuperando confianza. Shelton también está jugando muy bien. Veré el partido, a ver quién gana y estaré preparado", indicaba el murciano tras el divertido momento en pleno directo con la ESPN.

"Es un regalo poder salir a pista"

Carlos Alcaraz ofreció sus primeras impresiones a pie de cancha tras derrotar a Tommy Paul y aseguró que Jueva York siempre es un sitio especial, donde suele ofrecer su mejor nivel.

"Desde mi debut en 2021, he llegado al menos a cuartos de final todos los años salvo en uno. Eso demuestra lo especial que este lugar para mí. Siempre intento disfrutar sobre la pista. No importa que haya estado fuera cuatro meses, siempre que vengo a Nueva York logro mostrar mi mejor nivel", reconoció el murciano.

"La nota está siendo alta, me estoy dando un notable de momento, en todo el torneo y también en el día de hoy", aseguró Alcaraz.

"Quería ver cómo reaccionaba mi cuerpo y después de cuatro partidos muy buenos sigo con esa mentalidad. Es un regalo poder salir a pista", explicó el genial tenista de El Palmar.

Carlos Alcaraz se medirá este martes al estadounidense Ben Shelton, que derrotó al griego Stefanos Tsitsipas sin ceder un set (6-2, 6-3 y 6-4).

Resultados octavos de final del US Open 2026

Ben Shelton def. Stefanos Tsitsipas (6-2, 6-3 y 6-4)

Carlos Alcaraz def. Tommy Paul (6-4, 6-3 y 6-4)

Frances Tiafoe def. Daniil Medvedev (6-7, 4-6 y 6-7)

Alex Michelsen def. Etcheverry (7-6, 6-4 y 6-4)

Cuartos de final del US Open 2026

Ben Shelton vs Carlos Alcaraz

Alex Michelsen vs Frances Tiafoe

Partidos de hoy lunes 7 de septiembre del US Open

Alexander Zverev vs Luciano Darderi

ArthurGea vs Botic van de Zandschulp

Karen Khachanov vs Learner Tien

Francisco Cerúndolo vs Alexander Blockx