Antena 3 Noticias
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

Fórmula 1

Fernando Alonso despierta la ilusión para Madring: "Creo que podría ser una gran oportunidad para nosotros..."

El piloto de 45 años espera con ganas su primer Gran Premio en Madrid, que acogió su última carrera en 1981, justo cuando nació el asturiano.

Fernando Alonso

Fernando Alonso Reuters

Publicidad

El fin de semana del 11 al 13 de septiembre será historia de la Fórmula 1. La ciudad de Madrid volverá a acoger un Gran Premio por primera vez desde 1981, cuando el Jarama fue testigo de un adiós que se ha alargado nada más y nada menos que 45 años.

La capital de España será sede de la próxima carrera de este año 2026, y sí, Fernando Alonso correrá en Madring por primera y quien sabe si por última vez en su carrera. El mejor piloto español de todos los tiempos todavía no ha renovado su contrato con Aston Martin (finaliza al final de esta temporada) y llega con un coche a años luz de lo esperado y 'prometido' por Adrian Newey y Honda, culpable de la pésima unidad de potencia que, entre otras cosas, ha relegado al equipo británico a las últimas posiciones carrera tras carrera.

No obstante, es curioso observar que la última vez que la F1 eligió Madrid fue en 1981, justo el año en el que nació Fernando. Lo que quiere decir que han pasado 45 años, la edad del ovetense, para que el Gran Circo regrese a Madrid, y lo hace justo al final de la carrera del bicampeón.

"Puede que Madrid sea una gran oportunidad para nosotros"

El campeón en 2005 y 2006 no llega precisamente contento tras el doble abandono de Aston Martin en Monza, y en general un año terrible a nivel de fiabilidad, falta de competitividad y, sobre todo, resultados. Aun así, Alonso confía en que las prestaciones y el estilo del coche pueden ser suficientes para ver a un Aston Martin más competitivo: "Para los próximos Grandes Premios sabemos que habrá algunos en los que lucharemos y en otros sufriremos, carreras en las que estaremos mejor, quizás el próximo finde sea una de nuestras oportunidades", dijo el asturiano tras Monza.

El piloto de 45 años solo ha podido sumar tres puntos en lo que llevamos de temporada, sumando uno en Mónaco (10º) y dos en Zandvoort (9º), donde sumó el mejor resultado del calendario. Parecen pocos, y lo son, pero teniendo en cuenta que ha tenido el segundo (solo por delante de Cadillac) peor coche de la parrilla durante la mayoría de carreras es un resultado bastante decente. Por ejemplo, Bottas y Checo (Cadillac) no han sumado, al igual que Lance Stroll.

Los Gallos triunfan en la primera jornada de la Sail GP en Valencia

Embarcación española

Publicidad

Deportes

Fernando Alonso

Fernando Alonso despierta la ilusión para Madring: "Creo que podría ser una gran oportunidad para nosotros..."

Vinicius controlando un balón en el Real Madrid-Real Sociedad

El optimista mensaje de Vinícius para la Champions League: "Este año va a ser diferente..."

Guillermo González, triple campeón de España

Guillermo González, trasplantado a los cinco años, se proclama triple campeón de España en Logroño

Kylian Mbappé, en rueda de prensa
Champions League

Kylian Mbappé: "Pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro"

Imagen de los Alpes suizos
Montaña

Muere el triatleta Bixente Igarzabal tras sufrir una caída en los Alpes

Mourinho en rueda de prensa
Real Madrid

Mourinho vuelve a su famoso 'por qué': "¿El VAR no repitió el penalti ante el Betis porque no quiso? Es un poco extraño..."

El técnico luso dejó caer una reflexión que dará que hablar sobre por qué no se repitió el penalti de Mbappé en La Cartuja.

Tommy Paul felicita a Carlos Alcaraz tras su partido en el US Open
Tenis

Tommy Paul se sincera tras medirse a Alcaraz: "Estaba jugando a un nivel completamente diferente al mío"

El estadounidense deja claras sus sensaciones tras medirse a Carlos Alcaraz en los octavos del US Open.

El piloto Pablo Amorós Leblic

Muere el piloto Pablo Amorós Leblic en un accidente en el Circuito de Monteblanco

Carlos Alcaraz, en plena entrevista para la ESPN con Roddick

Alcaraz se entera en plena entrevista de su error al ver el cuadro: "Dios mío, pensaba que jugaría contra Medvedev o Tiafoe"

Ben Shelton y Carlos Alcaraz, en acción en el US Open

Ben Shelton - Carlos Alcaraz: Fecha, horario y dónde ver el partido de cuartos de final del US Open en directo

Publicidad