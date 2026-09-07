Fernando Alonso despierta la ilusión para Madring: "Creo que podría ser una gran oportunidad para nosotros..."

El fin de semana del 11 al 13 de septiembre será historia de la Fórmula 1. La ciudad de Madrid volverá a acoger un Gran Premio por primera vez desde 1981, cuando el Jarama fue testigo de un adiós que se ha alargado nada más y nada menos que 45 años.

La capital de España será sede de la próxima carrera de este año 2026, y sí, Fernando Alonso correrá en Madring por primera y quien sabe si por última vez en su carrera. El mejor piloto español de todos los tiempos todavía no ha renovado su contrato con Aston Martin (finaliza al final de esta temporada) y llega con un coche a años luz de lo esperado y 'prometido' por Adrian Newey y Honda, culpable de la pésima unidad de potencia que, entre otras cosas, ha relegado al equipo británico a las últimas posiciones carrera tras carrera.

No obstante, es curioso observar que la última vez que la F1 eligió Madrid fue en 1981, justo el año en el que nació Fernando. Lo que quiere decir que han pasado 45 años, la edad del ovetense, para que el Gran Circo regrese a Madrid, y lo hace justo al final de la carrera del bicampeón.

"Puede que Madrid sea una gran oportunidad para nosotros"

El campeón en 2005 y 2006 no llega precisamente contento tras el doble abandono de Aston Martin en Monza, y en general un año terrible a nivel de fiabilidad, falta de competitividad y, sobre todo, resultados. Aun así, Alonso confía en que las prestaciones y el estilo del coche pueden ser suficientes para ver a un Aston Martin más competitivo: "Para los próximos Grandes Premios sabemos que habrá algunos en los que lucharemos y en otros sufriremos, carreras en las que estaremos mejor, quizás el próximo finde sea una de nuestras oportunidades", dijo el asturiano tras Monza.

El piloto de 45 años solo ha podido sumar tres puntos en lo que llevamos de temporada, sumando uno en Mónaco (10º) y dos en Zandvoort (9º), donde sumó el mejor resultado del calendario. Parecen pocos, y lo son, pero teniendo en cuenta que ha tenido el segundo (solo por delante de Cadillac) peor coche de la parrilla durante la mayoría de carreras es un resultado bastante decente. Por ejemplo, Bottas y Checo (Cadillac) no han sumado, al igual que Lance Stroll.