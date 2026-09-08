Real Madrid - Inter de Milán: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de la Champions League en directo

El Real Madrid recibe este martes al Inter de Milán en la primera jornada de la fase liga de la Champions League. El conjunto blanco arranca su camino hacia la decimosexta ante un rival complicado y que viene de ganar al Nápoles (3-2) con doblete de Lautaro Martínez, todo lo contrario de un Madrid que sufrió la primera derrota de la temporada el pasado viernes ante el Betis. Los de Cristian Chivu aterrizan en el Bernabéu como líderes de la Serie A tras firmar tres triunfos en las tres primeras jornadas de la Liga italiana ante Monza, Cagliari y Nápoles.

Mendy, Militão, Rodrygo y Asencio siguen siendo baja en el cuadro madridista para recibir al Inter, junto a las de Bernardo Silva, Eduardo Camavinga y Arda Güler por sanción. El duelo de este martes es quizás el más complicado de la fase liga de la Champions para el Real Madrid junto a la visita al Emirates del próximo 9 de diciembre. El conjunto de José Mourinho recibirá a Leipzig, PSV y LASK en el Bernabéu, jugando a domicilio ante Roma, AEK de Atenas, Arenal y Shakhtar Donetsk.

Habrá que ver si José Mourinho puede contar ya con Aurelien Tchouaméni, Endrick y Thiago Pitarch. La participación del mediocentro francés y el canterano se presuponen claves para formar el centro del campo ante el Inter de Milán.

El once del Real Madrid ante el equipo italiano podría ser el formado por Courtois bajo los palos; defensa para Cucurella, Huijsen, Rüdiger y Dumfries; centro del campo con Valverde, Brahim y Bellingham; y arriba, el tridente formado por Vinícius, Diomande y Kylian Mbappé.

Por su parte, Cristian Chivu podría apostar por el siguiente once ante el Real Madrid: Josep Martínez; Pavard, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martínez y Thuram.

Posibles onces del Real Madrid - Inter de Milán

Real Madrid: Courtois; Cucurella, Huijsen, Rüdiger, Dumfries; Valverde, Brahim, Bellingham; Vinícius, Diomande y Kylian Mbappé.

Inter de Milán: Josep Martínez; Pavard, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martínez y Thuram.

Horario y dónde ver el Real Madrid - Inter de Milán

El Real Madrid - Inter de Milán, partido de jornada 1 de la fase liga de la Champions League, se jugará el martes 8 de septiembre a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Santiago Bernabéu.

El partido se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora del Real Madrid - Inter de Milán de la Champions League.