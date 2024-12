La tierna imagen de Rafa Nadal enseñando a un niño a jugar al tenis: "Lo intentamos otra vez"

Rafa Nadal ya está inmerso en su papel como embajador de la Federación Saudí de Tenis, una decisión que tomó en enero de 2024 y que causó revuelo y polémica entre muchas personas. No obstante, más de un mes después de retirarse del tenis en la Copa Davis de Málaga, el balear ya se ha puesto manos a la obra en su nuevo 'trabajo' en Arabia Saudí.

Nadal se pone el mono de profesor

En un vídeo publicado por la propia Federación, y compartido por la cuenta oficial de la ATP, se muestra a la leyenda del tenis enseñando a un niño pequeño como se coge la raqueta. El pequeño, que tendría unos 5 años, se quedó completamente ensimismado cuando vio aparecer a Nadal para darle unos consejos elementales de cómo pegar la derecha.

"Dame la mano, coge la raqueta así, desde aquí hasta aquí, vamos a intentarlo", le decía el ganador de 22 Grand Slams al chaval, que falló la primera pero que metió el resto en la otra pista. Normal, teniendo como profesor a Rafa... Ambos terminaron muy contentos, especialmente el niño, al que solo había que verle la cara cuando el tenista le enseñaba a coger la raqueta y a hacer el gesto. Una cara que lo decía todo.

Dio una charla a las nuevas promesas del tenis

En los últimos días Nadal ha estado compartiendo contenido en sus redes sociales acerca de eventos, visitas y actos relacionados con el tenis en Arabia. Además, también aprovechó para conocer y aconsejar a varios participantes de las Next Gen ATP Finals, concretamente a Mensik, Michelsen y Fonseca, este último, brasileño de 18 años, se ha llevado el título.

"como parte de un compromiso a largo plazo para ayudar al crecimiento de este deporte e inspirar a una nueva generación de atletas en Arabia Saudí".

¿Por qué actuará de embajador en Arabia? Así lo explicó Rafa

El anuncio se hizo oficial hace casi un año: "pasará una temporada al año en Arabia Saudí para ayudar a fomentar y planificar el desarrollo de niños y niñas en este deporte, así como para aumentar el interés por el tenis entre la población joven del país", explicó la STF.

"Mires donde mires en Arabia Saudí, puedes ver crecimiento y progreso, y me emociona formar parte de ello. Sigo jugando al tenis porque me encanta. Pero más allá de jugar, quiero ayudar a que este deporte crezca en todo el mundo, y en Arabia Saudí hay un gran potencial... Los chicos que están hoy aquí miran al futuro y sienten verdadera pasión por todos los deportes. Si puedo ayudarles a coger una raqueta o simplemente a ponerse en forma y disfrutar de los beneficios de una vida sana, me alegraré de haber marcado la diferencia", explicó entonces el rey de la tierra batida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com