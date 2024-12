Rafa Nadal se sincera en una emotiva carta: "Pasé muchos días en casa llorando..."

Hace casi un mes que el mejor deportista español de la historia y el mejor jugador de tenis de este país colgó la raqueta para siempre. Lo hizo en casa, en Málaga, eso sí, tras perder su segundo partido en Copa Davis que a la larga terminó significando la eliminación del equipo español ante Países Bajos.

Mucho se ha hablado, y criticado, su despedida en el Martín Carpena, pero Rafa Nadal se ha sincerado ahora a través de una carta en 'The Player's Tribune' en la que explica como una anécdota cuando tenía 12 años comenzó a cambiar su mente y forjar esa mentalidad de hierro que le llevó a convertirse en una leyenda del tenis.

El ganador de 22 grand slam también habla sobre el Síndrome de Mueller-Weiss, esa dolencia en el pie que casi acaba con su carrera cuando aún era muy joven.

"Pasas de la mayor alegría a despertarte al día siguiente sin poder caminar. Pasé muchos días en casa llorando, pero fue una gran lección de humildad, y tuve la suerte de tener un padre — la verdadera influencia que he tenido en mi vida — que siempre fue muy positivo", se sincera Nadal.

El rey de Roland Garros, con 14 Copas de los Mosqueteros en su palmarés, también se sincera y admite que "siempre he estado nervioso antes de cada partido que he jugado, eso nunca se va".

"Esa sensación, el fuego interno, los nervios, la adrenalina de salir y ver una pista llena, es una sensación que es muy difícil de describir. Es una sensación que solo unos pocos pueden entender, y algo que estoy seguro de que nunca será lo mismo ahora que me retiro como profesional", explica Nadal.

Carta completa de Rafa Nadal en 'The Player's Tribune'

"Cuando era joven, aprendí una lección que todavía está muy presente en mi mente. No estoy seguro de cuántos años tenía exactamente, pero creo que tenía alrededor de 12 años. En esa época me encantaba ir a pescar. Me encanta el mar porque soy de Mallorca y, en mi caso, el mar es parte de mi vida. Se trata de la sensación de estar junto al mar, sentado sobre las rocas con tu familia y amigos, o fuera en un barco; la desconexión y la paz que sientes es algo especial. Un día, salí a pescar cuando podría haber estado entrenando. Al día siguiente, perdí el partido. Recuerdo que estaba llorando en el coche de vuelta a casa, y mi tío, que a esa edad tenía una gran influencia en mí, y que fue quien me hizo enamorarme del tenis, me dijo: "Está bien, es solo un partido de tenis. No llores ahora, no tiene sentido. Si quieres pescar, puedes pescar. No hay problema. Pero vas a perder. ¿Si quieres ganar? Si quieres ganar, entonces tienes que hacer lo que tienes que hacer primero". Fue una lección muy importante para mí. Si la gente me ve como un perfeccionista, eso viene de esa voz interior que me hablaba en el viaje de regreso a casa. Esa voz nunca me ha dejado. Un día, puedo estar en el mar. Hoy, y mañana... tengo que entrenar.

No era un niño que tuviera ídolos deportivos. Supongo que tiene que ver con mi carácter mallorquín. Mis héroes eran personas que conocía en la vida real. Pero cuando tenía 12 años, pude jugar con Carlos Moyà por primera vez. Un compatriota, también de Mallorca. El campeón del Abierto de Francia y el primer jugador español en ser Nº1. Estaba nervioso solo de pensar que iba a golpear algunas pelotas con él. Fue una experiencia inolvidable, una ventana a otro mundo. El tenis estaba transformándose de algo que solo era para divertirse — un juego de niños — a un verdadero objetivo para hacer de él una forma de vida. Me hizo soñar un poco más. Un día, tal vez pueda jugar en Roland-Garros…

Pero el dolor es uno de los grandes maestros de la vida. Me lesioné cuando tenía 17 años y me dijeron que probablemente nunca volvería a jugar al tenis profesional. Aprendí que las cosas pueden terminar en un instante. No era solo una pequeña fractura en mi pie, se trataba de una enfermedad. Una enfermedad sin cura, solo se podía gestionar: Síndrome de Mueller-Weiss. ¿Qué significa eso? Pasas de la mayor alegría a despertarte al día siguiente sin poder caminar. Pasé muchos días en casa llorando, pero fue una gran lección de humildad, y tuve la suerte de tener un padre — la verdadera influencia que he tenido en mi vida — que siempre fue muy positivo. “Encontraremos una solución”, dijo. “Y si no la encontramos, hay otras cosas en la vida fuera del tenis.” Al escuchar esas palabras, casi no podía procesarlas, pero gracias a Dios, después de mucho dolor, cirugías, rehabilitación y lágrimas, se encontró una solución, y durante todos estos años, pude seguir luchando a través de ello.

El tenis es un deporte que mentalmente exige mucho de ti, pero hay muchos momentos de alegría que nunca olvidaré. La Copa Davis en 2004, Roland-Garros en 2005, por supuesto Wimbledon en 2008. Pero luego está mi primer US Open, y cuando cerré el círculo de los torneos del Grand Slam en Melbourne. Y no olvido esos torneos como Madrid y Barcelona en mi país, o Indian Wells en Miami, o Cincinnati, donde gané por primera vez en 2013, o el hermoso Montecarlo, o la sensación especial de Roma, o Shanghái y Pekín con esos increíbles aficionados… Canadá, México, Chile, Brasil, mis primeros días en Buenos Aires… muchísimos momentos. Me siento lleno de recuerdos increíbles. Sin embargo, nunca puedes dejar de exigirte. Nunca puedes relajarte. Siempre necesitas mejorar, eso ha sido la constante de mi vida. Siempre ir a empujar tus límites y mejorar. Así fue como me convertí en un mejor jugador.

Durante 30 años, la imagen que transmitía al mundo no siempre era lo que sentía por dentro. Honestamente, siempre he estado nervioso antes de cada partido que he jugado, eso nunca se va. Cada noche, antes de un partido, me iba a la cama sintiendo que podía perder (¡y también cuando me despertaba por la mañana!). En el tenis, la diferencia entre los jugadores es muy pequeña, y entre los rivales aún más. Cuando sales a la pista, cualquier cosa puede pasar, así que todos tus sentidos deben estar despiertos, vivos. Esa sensación, el fuego interno, los nervios, la adrenalina de salir y ver una pista llena, es una sensación que es muy difícil de describir. Es una sensación que solo unos pocos pueden entender, y algo que estoy seguro de que nunca será lo mismo ahora que me retiro como profesional. Aún habrá algunos momentos jugando exhibiciones y tal vez otros deportes también. Siempre competiré y trataré de dar lo mejor de mí, pero no será la misma sensación que salir frente a los aficionados en cualquier estadio.

Durante la mayor parte de mi carrera fui bueno controlando esas emociones… con una excepción. Pasé por un momento muy difícil, mentalmente, hace unos años. Al dolor físico estaba muy acostumbrado, pero hubo momentos en la pista en los que tenía problemas para controlar mi respiración y no podía jugar al más alto nivel. No tengo problema en decirlo ahora. Después de todo, somos seres humanos, no superhéroes. La persona que ves en la pista central con un trofeo es una persona. Exhausta, aliviada, feliz, agradecida — pero solo una persona. Afortunadamente, no llegué al punto de no poder controlar cosas como la ansiedad, pero hay momentos con cada jugador en los que es difícil controlar la mente, y cuando eso sucede es difícil tener control total de tu juego. Hubo meses en los que pensé en tomar un descanso completo del tenis para limpiar mi mente. Al final, trabajé en ello todos los días para mejorar. Lo conquisté siempre avanzando, y poco a poco volví a ser yo mismo. Lo que más me enorgullece es que, aunque luché, nunca me rendí. Siempre di lo máximo.

El tenis también es un maestro de la vida misma. La mayoría de las veces no ganas el torneo en el que juegas. No importa quién seas, al final de muchas semanas, has perdido. La vida real es igual. Aprendes a vivir con los momentos de alegría y los momentos de dolor, y tratas de tratarlos de la misma manera. En los buenos momentos, nunca pensé que era Superman, y en los malos momentos, nunca pensé que era un fracasado. Lo que te hace crecer como persona es la vida misma: los fracasos, los nervios, el dolor, la alegría, el proceso de despertar cada día y tratar de ser un poco mejor para lograr tus metas.

En el fondo, cuando todo está dicho y hecho, uno recibe lo que da. Espero que mi legado sea que siempre traté de tratar a los demás con profundo respeto. Esta era la regla de oro de mis padres. Cuando era un niño, mi padre siempre me decía: "Inventar es difícil, copiar es mucho más fácil." No hablaba de tenis. Hablaba de la vida. Mira a tu alrededor y observa a las personas que admiras. Cómo tratan a la gente. Qué es lo que te gusta de ellos. Actúa como ellos, y probablemente vivirás una vida feliz. Llevé esa lección conmigo a cada partido que jugué. No me alimentaba del odio hacia mis rivales, sino de un profundo respeto y admiración. Simplemente traté de despertar cada mañana y mejorar un poco para poder seguir el ritmo de ellos. ¡No siempre funcionó! Pero lo intenté… siempre lo intenté.

Durante más de 30 años he dado todo lo que podía a este juego. A cambio, he recibido alegría y felicidad. Alegría y felicidad, amor y amistad, y mucho más...

Sinceramente,

Rafa".

