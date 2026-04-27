Swiatek se retiró en Madrid entre lágrimas: "Hay algo rondando entre los jugadores, un virus"

Iga Swiatek se vio obligada a abandonar su partido en el Mutua Madrid Open ante la estadounidense Ann Li por un virus que afecta a varios jugadores en el torneo. La polaca, que no pudo competir en el tercer set, reconoció sentirse debilitada y lamentó no poder aprovechar el buen momento con el que había llegado a la Caja Mágica.

"Hay algo rondando entre los jugadores, un virus. Estoy segura de que estaré bien en un par de días, pero me faltaban las fuerzas, estabilidad, me encontraba muy mal. Ayer estaba incluso peor y pensé que quizá hoy iría mejor", explicó en zona mixta tras su retirada entre lágrimas.

Entrenamiento junto a Nadal

La número 4 del mundo protagonizó así una de las primeras sorpresas del torneo, en una jornada en la que Aryna Sabalenka y Naomi Osaka avanzaron a octavos. Swiatek había aterrizado en Madrid tras una de sus "mejores semanas de entrenamiento", junto a su nuevo técnico, Francis Roig, y trabajando en la Academia de Rafa Nadal.

Ese contexto hizo aún mayor su decepción. "Sabía que iba a ser duro pero quería intentarlo. He estado mala antes y he sido capaz de ganar, pero supongo que esta vez estaba peor. Sentía que estaba bien y me fastidia no poder jugar. Me encontraba muy bien, estaba en proceso de mejora", señaló.

"El torneo había recién empezado y no pude competir, es decepcionante. El tercer set empecé a sentirme un poco mareada y sin coordinación"

"El torneo había recién empezado y no pude competir, es decepcionante. El tercer set empecé a sentirme un poco mareada y sin coordinación. Hasta que empezó el tercer set sentía que aún tenía opciones", añadió la tenista, que había cedido solo tres juegos en su debut.

Swiatek logró igualar el partido tras perder el primer set, pero en el tercer parcial llegó el bajón físico definitivo que la obligó a retirarse (7-6(4), 2-6, 3-0). Una situación similar a la vivida por Marin Cilic en el cuadro masculino, también condicionado por problemas físicos en el torneo madrileño.

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