Donald Trump amenaza de nuevo a Irán y el petróleo sube de inmediato

De nuevo corre peligro la efímera calma que se vive a orillas del Golfo Pérsico. Esta pasada madrugada Donald Trump enviaba un mensaje en el que apremiaba a las autoridades de Irán para alcanzar un acuerdo inmediatamente:

"Para Irán, el tiempo se acaba y deben actuar con rapidez, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo apremia! Presidente DJT", ha escrito y firmado en su red social 'Truth' en clara alusión al presidente de iraní, Masud Pezeshkián. Las negociaciones llevan unos días estancadas, sin avances, y una vez más han salido a relucir las habilidades diplomáticas del mandatario norteamericano. En lo que parece un ultimátum más, Trump advierte que el tiempo de la negociación estaría llegando a su fin, afirmando que reactivará las operaciones militares contra Irán que comenzaron el pasado 28 de febrero de este año, de no firmarse un acuerdo de paz. Trump ha insistido en su amenaza de "borrar" a Irán del mapa.

Reacción inmediata

Prácticamente al mismo tiempo que el presidente de Estados Unidos publicaba el texto se producía una subida en el precio del petróleo. La oscilación frenética del crudo fluctúa con cada palabra de Donald Trump y el barril de Brent se encarecía y superaba ligeramente los 111 dólares por unidad a primera hora de la mañana de España. El precio del crudo superaba con creces la barrera psicológica de los 100 dólares por barril.

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