Xabi Alonso: "Tenemos que ayudar a Bellingham para que esté contento"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, afronta la situación complicada que atraviesa su equipo en LaLiga tras encadenar tres empates que le han apartado del liderato. En la víspera de visitar este miércoles San Mamés para medirse al Athletic Club, el técnico admitió la necesidad de dar un golpe sobre la mesa.

"Quedan muchos puntos por disputar y todo puede dar muchas vueltas"

"Lo mío es el partido de mañana y me centro en preparar al equipo. Sabemos el momento en el que estamos de la temporada, queda mucho, llevamos un tercio de LaLiga y está todo igualado. Quedan muchos puntos por disputar y todo puede dar muchas vueltas. El corto plazo es mañana. Nos está costando ganar fuera, es la realidad, pero podemos hacerlo en Bilbao", afirmó en rueda de prensa.

Xabi definió el choque como un "clásico de LaLiga y del fútbol español" y subrayó el "gran ambiente en San Mamés", un estadio donde "tienes que jugar con mucha energía y concentración, sabiendo de experiencias pasadas".

Reuniones internas con jugadores y Florentino Pérez

El entrenador reconoció que en los últimos días ha mantenido conversaciones específicas con jugadores importantes para enderezar el rumbo.

"Hablamos de fútbol, de vestuario, de la unión que necesitamos, de qué cosas hay que mejorar para ser más constantes en el juego", explicó.

Y añadió que mantiene charlas privadas continuo con el grupo: "Eso es lo que nos preocupa a los jugadores y al cuerpo técnico, cómo podemos mejorar para romper la dinámica en Liga y ganar fuera de casa".

Además, reveló un nuevo contacto con el presidente, Florentino Pérez, del que percibe apoyo total: "He vuelto a hablar con el presidente, las conversaciones son muy positivas, en buen tono, queriendo revertir los resultados. Es lo que hemos hablado".

"Convivimos con las críticas"

Pese a los resultados recientes, Xabi Alonso trató de lanzar un mensaje de calma institucional y deportiva: "Estamos donde estamos en la clasificación, tanto en Liga como en Champions, y con la exigencia convivimos y con las críticas. Sabemos donde estamos y nos centramos en lo que podemos, en trabajar en mejorar, en ganar partidos para estar en abril y mayo disputando todo", señaló.

El técnico admite que el equipo no está mostrando su mejor versión, pero defiende que el esfuerzo no se negocia: "Los jugadores siempre intentan dar el máximo, pero ha habido partidos buenos y otros no tan buenos. Nos ha faltado jugar más constantemente en los últimos, por eso no hemos ganado, y la exigencia es dar un poco más en los siguientes partidos".

También remarcó los puntos a trabajar: "Todo parte de tener convencimiento. Si no defiendes bien, no atacarás bien y si no atacas bien, no defenderás bien".

La búsqueda del mejor Jude Bellingham

Una de las grandes preocupaciones es el rendimiento de Jude Bellingham, cuya influencia en el juego ha disminuido. Xabi Alonso, sin embargo, tranquilizó sobre su estado.

"A Jude lo veo bien en el día a día, con ganas. Comparte la sensación de todos los jugadores y de los que estamos en el equipo de no estar contento después de no ganar. La exigencia es máxima, la responsabilidad también y él es parte de ello. Tenemos que ayudarnos entre todos y nosotros ayudar a Jude para que esté contento", dijo.

Gonzalo vs Mbappé arriba

Sobre la escasez de minutos de Gonzalo García, el técnico se mostró claro: "El rendimiento de Gonzalo en el Mundial de Clubes fue espectacular. Estuvo a gran nivel marcando goles y ahora no está teniendo todos los minutos que merecería. Pero en el Mundial no estaba Kylian y ahora sí. Su rendimiento es espectacular y Gonzalo es muy inteligente, sabe donde está y está siempre preparado. Le necesitamos".

"Tenemos una plantilla suficientemente amplia"

Xabi Alonso rechazó la necesidad de acudir al mercado de invierno, a pesar de los problemas en la creación: "Tenemos una plantilla lo suficientemente amplia y buena para poder competir. Estamos en diciembre, está claro que noviembre no ha ido como nos hubiese gustado, pero confío en la personalidad de este grupo para jugar bien y llegar a mayo en buen momento para pelear por todo".

