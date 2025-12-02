Batalla entre surfistas por una ola robada en Tenerife

El surf es un deporte para disfrutar del medio natural, de las olas. Los deportistas que practican surf intentan llevar un estilo de vida desestresante. Pero un día de surf también se puede convertir en una jornada infernal. Como el que recientemente se ha vivido en el sur de Tenerife. Un episodio violento entre dos surfistas. Un surfista local y otro que se encontraba de vacaciones comenzaron a puñetazo limpio dentro del agua. Concretamente, el incidente ocurrió en la playa de Punta Blanca, un lugar donde se practica surf y el bodyboard por la calidad de las olas.

En los vídeos publicados en redes sociales, en la cuenta @surfespanol se ve a los surfista afectados, una pareja de venezolanos que se encuentra de vacaciones en Tenerife. Cuentan que, desde que llegaron a la playa, el surfista local comenzó a gritarles desde el agua que no podían estar allí. Cuando el turista se metió en el agua con su tabla, el local, conocido en redes como Tintín, pasó de las amenazas a la acción. Se acercó a él remando en su tabla y la emprendió a golpes dentro del agua. Sin que al foráneo le diese tiempo ni de surfear una ola. Pero aquí no acabó la cosa. Los insultos siguieron fuera del agua, arrojándole piedras fuera del agua. En las imágenes se ve cómo Tintín coge piedras de gran tamaño y se las lanza a la pareja, amenazándolos y persiguiéndolos. "¡Lárgate de aquí, hijo de ...!", grita el surfista Tintín. Mientras que los afectados intentan tranquilizarlo. Ella le dice "¿qué te pasa? Cálmate". Ante esta violenta escena, la mascota que acompaña a la pareja, un husky siberiano, se lanza a defender a sus dueños.

Desde la cuenta Surf @surfespanol recuerdan que este deporte tiene unas normas, que el respeto y el diálogo forman parte esencial de la convivencia. “Ninguna provocación justifica la violencia física y acciones como golpear, perseguir o lanzar piedras”. Y apuntan bien claro que, cuando “se cruza la línea, se deja de hablar de normas para comenzar a hablar de violencia". Y eso es algo que “no respeta los valores del surfing”.

Tintín, el surfista: "Quien esté libre de pecado, que tire la primer piedra"

Ha sido tal la repercusión en redes, con los cometarios de las personas que han visto el vídeo, que el surfista local ha publicado otro vídeo para explicar, lo que a su juicio, sucedió. En la grabación, creada con IA, pide disculpas pero sigue culpando a la pareja de turistas. Asegura que actuó así por las “provocaciones previas". Que eran “visitantes que impusieron su manera de hacer surf. Los canarios estamos cansados de ver nuestras olas saturadas”.

Pide disculpas a la comunidad surfera, pero nunca a la pareja de venezolanos a los que les tiró piedras. Y recalca en el vídeo que “no hubo heridos”, para terminar de forma irónica diciendo: “quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.

