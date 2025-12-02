Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

China

Lolo Bocardo, de Cádiz a China a entrenar: "A los porteros los recibo con una chirigota"

Emigró a China como entrenador de porteros. A 9.000 kilómetros de su casa, Manolo y su Chongqing han ascendido a la Superliga del país en la última jornada.

De Cádiz a China a entrenar

Lolo Bocardo, de Cádiz a China a entrenar porteros

Publicidad

Joaquín Albareda
Publicado:

A Lolo hasta le cuesta calcular que separa su Cádiz de la ciudad china donde trabaja: "Creo que exactamente son 9.600 kilómetros", responde Manolo Bocardo con una sonrisa.

Después de estar diez años en su club, el Cádiz, emigró a la Liga china como entrenador de porteros. "El equipo es el Chongqing"... pero lo pronuncia con acento gaditano. "Estábamos en segunda división, con un equipo muy joven", nos cuenta.

"De castellano a chino y después de chino a coreano"

Lolo, como se le conoce, comenzó su aventura trabajando con un técnico español, Salvador Suay. No duró muchas jornadas ante los malos resultados: "Vino un entrenador coreano...". Se multiplicaban los problemas con el idioma a la hora de dar las órdenes: "De castellano a chino y después otro traductor de chino a coreano".

Manolo y su Chongqing ascienden a la Superliga del país en la última jornada: "El equipo que se jugaba el ascenso con nosotros iba ganando 4-1 hasta que marcó Carrillo, un jugador español. Al final todos acabamos llorando".

Sol, tortilla de camarón y Carnaval

De Cádiz, Lolo confiesa que echa de menos el sol, que no ha visto en todo este año, y la tortilla de camarón. Y sobre todo el Carnaval. Manolo motiva así a sus chicos: "El día de partido los recibo con un Youtube de una chirigota". La respuesta a sus preguntas no se deja esperar: "¿Esto qué es Lolo? Les contesto que eso es fiesta en Cádiz".

Hasta el mes de febrero no comenzará la competición en China. Lolo volverá si no hay alguna oferta de España que le permita quedarse aquí.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Alba Redondo y la dedicatoria de sus goles a su tío fallecido: "Pienso que él me ayuda en cada golpeo"

Alba Redondo atiende a Antena 3 Deportes

Publicidad

Deportes

Pepe de Lucio, del tiro con arco a campeón de España de powerlifting… con 88 años

Pepe de Lucio, del tiro con arco a campeón de España de powerlifting… con 88 años

Xabi Alonso en la Ciudad Deportiva de Valdebebas

Xabi Alonso: "Tenemos que ayudar a Bellingham para que esté contento"

De Cádiz a China a entrenar

Lolo Bocardo, de Cádiz a China a entrenar: "A los porteros los recibo con una chirigota"

Un surfista en la playa
Canarias

Batalla entre surfistas por una ola robada en Tenerife

Aitana Bonmatí, en un calentamiento con el Barcelona
Fútbol femenino

Aitana Bonmatí pasa por el quirófano y estará cinco meses de baja

Andy Murray anima a Djokovic en el Open de Australia
Circuito ATP

Andy Murray y su etapa como entrenador de Djokovic: "Sabía que sería extremadamente exigente y no logré..."

El extenista escocés relata cómo fueron los seis meses que ejerció como entrenador de Novak Djokovic.

Federer, Nadal, Djokovic y Murray en el O2 Arena de Londres
ATP

Marcos Baghdatis desvela la gran diferencia entre la época del 'Big Three' y la actual con Sinner y Alcaraz

El extenista chipriota, ganador de cuatro títulos ATP y finalista del Open de Australia 2006, ofrece su opinión sobre la comparación entre Nadal, Federer y Djokovic frente a Sinner y Alcaraz.

Novak Djokovic, en el partido ante Jaume Munar en Shanghái

El aviso de Djokovic de cara a 2026: "Estoy intentando reconstruir mi cuerpo"

Jenni Hermoso besa el trofeo de la Liga Femenil MX

Jenni Hermoso: "Nunca me dejé caer, siempre he intentado sobreponerme y demostrarme a mí misma que el fútbol es mi pasión"

Los jugadores de Barcelona y Atlético de Madrid celebran un gol

Barcelona - Atlético de Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Publicidad