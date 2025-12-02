Lolo Bocardo, de Cádiz a China a entrenar: "A los porteros los recibo con una chirigota"

A Lolo hasta le cuesta calcular que separa su Cádiz de la ciudad china donde trabaja: "Creo que exactamente son 9.600 kilómetros", responde Manolo Bocardo con una sonrisa.

Después de estar diez años en su club, el Cádiz, emigró a la Liga china como entrenador de porteros. "El equipo es el Chongqing"... pero lo pronuncia con acento gaditano. "Estábamos en segunda división, con un equipo muy joven", nos cuenta.

"De castellano a chino y después de chino a coreano"

Lolo, como se le conoce, comenzó su aventura trabajando con un técnico español, Salvador Suay. No duró muchas jornadas ante los malos resultados: "Vino un entrenador coreano...". Se multiplicaban los problemas con el idioma a la hora de dar las órdenes: "De castellano a chino y después otro traductor de chino a coreano".

Manolo y su Chongqing ascienden a la Superliga del país en la última jornada: "El equipo que se jugaba el ascenso con nosotros iba ganando 4-1 hasta que marcó Carrillo, un jugador español. Al final todos acabamos llorando".

Sol, tortilla de camarón y Carnaval

De Cádiz, Lolo confiesa que echa de menos el sol, que no ha visto en todo este año, y la tortilla de camarón. Y sobre todo el Carnaval. Manolo motiva así a sus chicos: "El día de partido los recibo con un Youtube de una chirigota". La respuesta a sus preguntas no se deja esperar: "¿Esto qué es Lolo? Les contesto que eso es fiesta en Cádiz".

Hasta el mes de febrero no comenzará la competición en China. Lolo volverá si no hay alguna oferta de España que le permita quedarse aquí.

