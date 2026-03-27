El Santiago Bernabéu se convertirá en una pista de tenis para el Mutua Madrid Open

El estadio Santiago Bernabéu se transformará en una inédita sede de entrenamiento para el tenis mundial. Del 23 al 30 de abril, el coliseo madridista contará con una pista de tierra batida en la que jugadores del ATP y WTA podrán preparar sus partidos en condiciones similares a las de la Caja Mágica.

El Mutua Madrid Open seguirá disputándose en su sede habitual, pero esta iniciativa permitirá a los tenistas utilizar el estadio del Real Madrid como espacio complementario de entrenamiento. El propio torneo anunció la novedad este viernes a través de un vídeo promocional protagonizado por Garbiñe Muguruza y Feliciano López.

"La propuesta de este año sin duda elevará aún más el listón", afirmó el CEO del torneo, Gerard Tsobanian, que valoró positivamente el acuerdo alcanzado con el club blanco. El dirigente destacó además el simbolismo del recinto, señalando que es el lugar donde "exactamente están los mejores".

Para hacer posible esta adaptación, el césped del Bernabéu se retirará previsiblemente tras el partido de Liga entre el Real Madrid y el Deportivo Alavés, programado para el 21 o 22 de abril, lo que permitirá acondicionar el terreno para los entrenamientos.

El torneo madrileño contará con algunas de las grandes figuras del circuito, incluidos los vigentes campeones: el noruego Casper Ruud en categoría masculina y la bielorrusa Aryna Sabalenka en la femenina.

La iniciativa coincide además con un tramo del calendario en el que el Real Madrid disputará varios partidos como visitante en LaLiga, lo que facilitará la disponibilidad del estadio durante el evento.

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