El recado del nuevo entrenador de Tsitsipas: "Nunca había visto un tenista menos preparado"

El croata Goran Ivanisevic, campeón de Wimbledon en 2001 y actual entrenador de Stefanos Tsitsipas, criticó duramente al griego y su estado de forma, asegurando que no había visto nunca "un tenista menos preparado". El balcánico, que ha acompañado en varias victorias de Grand Slam al serbio Novak Djokovic, ha empezado a trabajar recientemente con el heleno. Sin embargo, esta nueva unión no comenzó con buen pie en Wimbledon, donde Tsitsipas fue eliminado en primera ronda.

El técnico es consciente de que ambos deben aclimatarse a trabajar el uno con el otro, pero tiene claro que solo existe un camino: "Es una relación nueva, aunque le conozco desde hace muchos años, sé cómo juega, me he sentado muchas veces enfrente del palco. Se está acostumbrando a mí, yo me estoy acostumbrando a él; tiene que empezar el proceso de nuevo. Empezó un gran torneo como Wimbledon, pero él no tiene tanta confianza en la hierba, incluso cuando estaba en su mejor momento, nunca lo hizo muy bien en esta superficie, en este evento".

"He hablado con él varias veces y si resuelve algunos de los temas fuera del tenis, tiene una oportunidad de volver a donde se merece, porque es demasiado bueno para estar fuera del top 10", comentó el nuevo entrenador sobre Tsitsipas, que ha pasado en apenas un par de años de competir finales de Grand Slam a ni siquiera figurar entre los veinte mejores tenistas del mundo.

"Quiere, pero no hace nada. Está todo el rato con el "yo quiero, yo quiero", pero no veo ningún progreso. Me quedé en shock, nunca había visto un tenista tan poco preparado en mi vida. "Con mi rodilla, estoy tres veces mejor preparado que él", agregó el croata en Sport Klub. Pese a haber ganado el título de Dubái en febrero, Tsitsipas lleva un año muy pobre, especialmente en los Grand Slams, tras perder en sus debuts en Australia y Wimbledon y en segunda ronda de Roland Garros.

Goran nunca miente

El griego, cuando presentó a su entrenador, ya asumía que este tipo de comentarios podían llegar: "Estoy totalmente abierto a las críticas, por duras que sean. Quiero escuchar todas las verdades que tenga que decirme; soy de mente abierta y estoy dispuesto a explorar mi juego. Goran nunca miente. Desde el primer día, me dijo las cosas como las veía; no endulzó nada.

