Tsitsipas, destrozado en Wimbledon: "Si sigo así, no tiene sentido competir"

El número 26 del mundo parece haber tocado fondo. Stefanos Tsitsipas se retiró este lunes del torneo de Wimbledon por molestias en la espalda después de perder los dos primeros sets contra el francés Valentin Royer por 6-3 y 6-2.

El griego, que tiene Wimbledon como el Grand Slam que peor se le da, habiendo llegado a octavos de final solo en dos ocasiones, recibió tratamiento en pista en la espalda cuando iba 4-1 abajo en el segundo set y decidió izar la bandera blanca antes de arrancar el tercer parcial.

Temporada para el olvido

Tsitsipas se mantiene fuera de los 25 mejores del ránking y sigue una temporada nefasta en la que el único oasis fue el título que logró en Dubai en febrero.

"Es un problema continuo que no parece que vaya a desaparecer ni a atenuarse"

Minutos después de salir de pista, Tsitsipas pasó por rueda de prensa en una conferencia en la que dejó una confesión inesperada sobre su situación actual: reveló ante los medios que en los próximos meses tomará una importante decisión en su carrera.

"Físicamente hubo un día que no estuve bien. Eso crea mucha frustración, mucha incertidumbre, muchos porqués y cómo y cuándo. Probablemente sea la situación más difícil a la que me he enfrentado nunca, porque es un problema continuo que no parece que vaya a desaparecer ni a atenuarse", apuntó el ateniense.

Y Stéfanos dejó caer... ¿su retirada? "Yo mismo, como persona, tengo un límite en algún momento, así que definitivamente tendré que tener una respuesta final sobre si quiero hacer ciertas cosas o no en los próximos dos meses. Va a ser duro, pero si veo que sigue de esta manera, no tiene sentido competir. Si no estoy sano, si la salud no está ahí, entonces toda tu vida tenística se vuelve miserable".

Medvedev, la otra sorpresa

La eliminación de Tsitsipas es la segunda sorpresa del día después de que Daniil Medvedev, semifinalista el año pasado, cayera a manos de Benjamin Bonzi en cuatro sets.

Royer, número 113 del mundo y que venía de pasar la fase previa, se enfrentará en segunda ronda a Adrian Mannarino, asegurando al menos la presencia de un francés en la tercera ronda de Wimbledon.

