La retirada de Marc Márquez ha provocado un terremoto en el mundo del deporte, se va una leyenda del motociclismo y el que para muchos es el mejor piloto de todos los tiempos. Otras leyendas como Pau Gasol y la mayoría de medios del planeta se hacen eco del adiós del piloto de Cervera, con diez títulos en su palmarés, ocho en la categoría reina.

Precisamente otra referencia del deporte español como Carlos Alcaraz ha mostrado su sorpresa ante la noticia de la retirada de Marc Márquez. El campeón de siete grand slam y reciente ganador de las ATP Finals se encuentra en Bolonia disputando las finales de la Copa Davis y ha reaccionado con incredulidad al conocer la noticia por boca de David Ferrer, capitán del equipo español de tenis.

En una secuencia publicada por la Real Federación Española de Tenis se puede ver como el murciano, junto al resto del equipo español, entra en las instalaciones del SuperTennis Arena del BolognaFiere y reacciona al enterarse de la noticia. "No, ¡qué dices! ¡Hostias!", se le escucha decir a Carlos Alcaraz.

"Los grandes se retiran en lo más alto"

Tras llevar a cabo su entrenamiento en la pista central del Supertennis Arena de Bolonia, Alcaraz comentó, según pudo saber EFE, que sólo "los grandes se retiran en lo más alto". Posteriormente, Ferrer señaló ante los medios que Márquez fue "un orgullo" para el deporte español, que le hizo disfrutar como aficionado y que se retira "siendo el mejor".

Carlos Alcaraz se ha entrado este viernes sin contratiempos y jugará uno de los partidos individuales de este sábado en las semifinales de la Copa Davis ante Gran Bretaña. Si España supera el escollo ante el equipo británico, el domingo disputará la final ante el ganador duelo entre Italia, actual campeona, y República Checa.