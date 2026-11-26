Estaba claro ue Jannik Sinner no iba a estar en el próximo Open de Australia, primer grand slam de la temporada, después de operarse de la rodilla este martes en Finlandia y el director ejecutivo de Tennis Australia, Andrew Abdo, lo ha confirmado este mismo jueves, solo dos días después de la intervención del número 2 de la ATP.

"A Jannik le encanta competir aquí en Melbourne y está deseando volver para el Abierto de Australia de 2028", ha asegurado Andrew Abdo, quien ha desvelado que han estado en contacto constante con el equipo de Jannik Sinner y les han confirmado que "no podrá participar en el Abierto de Australia en enero tras su reciente operación".

Jannik Sinner ha logrado ganar el Open de Australia en dos ocasiones (2024 y 2025) y el año pasado cedió en un épico cruce de semifinales ante Novak Djokovic, antes de que Carlos Alcaraz derrotara al serbio en la gran final y lograra su primer título en Melbourne.

"Echo mucho de menos estar en la pista y ahora comenzaré mi proceso de recuperación"

Jannik Sinner confirmó el martes que se había sometido a una intervención quirúrgica menor tras sufrir un dolor persistente en la rodilla derecha. Además, Sinner declaró a principios de esta semana que durante los últimos meses habían intentado "todo" para tratar la lesión "sin recurrir a la cirugía", pero que su rodilla "no respondió como todos esperaban".

"En los últimos meses, junto con mi equipo, hemos intentado de todo para tratar mi lesión sin necesidad de cirugía. Tras unos avances muy prometedores al principio, lamentablemente mi rodilla no respondió como todos esperábamos; por eso, hoy me he sometido a una pequeña intervención quirúrgica para mejorar el estado de mi banda iliotibial. Echo mucho de menos estar en la pista y ahora comenzaré mi proceso de recuperación junto a mi equipo. Gracias por todo vuestro apoyo. ¡Nos vemos pronto! ❤️ Jannik", explicaba Sinner en sus redes sociales tras su operación en Finlandia.

Antes de su lesión, el de San Cándido firmó una gran primer parte del 2026, en el que ganó los cinco primeros torneos Masters 1000 del año y su segundo Wimbledon, el que ha sido su último partido hasta la fecha.