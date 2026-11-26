Pequeño susto el que ha sufrido este jueves Pierre-Emerick Aubameyang, delantero del Deportivo, de camino al entrenamiento del club coruñés. El futbolista gabonés chocó con su Ferrari F12 N-Largo contra otro coche en la autovía AP-9, cerca del kilómetro 16.

"Fue un pequeño susto, pero al final estamos bien, eso es lo más importante. Son cosas que pasan en la vida, para mí lo más importante también es que la persona que tuvo el choque conmigo tampoco tenga nada. Después de las cosas malas siempre vienen las cosas buenas”, declaró el atacante deportivista a los periodistas.

El Deportivo de la Coruña recibe este domingo al Barcelona en Riazor en la jornada 14 de LaLiga EA Sports.

Pese al accidente, el máximo goleador del Deportivo, quien llegó a disputar 18 partidos con la camiseta del Barcelona entre las temporadas 2021-2022 y 2022-2023, se entrenó con normalidad junto a sus compañeros, por lo que estará a disposición de Antonio Hidalgo para el duelo contra el líder de la Liga.