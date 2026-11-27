Marc Márquez, actual campeón de MotoGP, ha provocado un auténtico terremoto a nivel mundial al anunciar su retirada del mundial de motociclismo, solo cinco días después de lograr su octavo título de la categoría reina y el décimo de su increíble carrera. El de Cervera ha ofrecido una rueda de prensa en el circuito Ricardo Tormo de Cheste para explicar cuándo tomó la decisión y las razones que le han llevado a dejarlo.

"Será una rueda de prensa difícil. Llegue al Mundial de MotoGP a mi manera y me voy a mi manera. He disfrutado de todo este viaje y muchas personas me han ayudado a llegar a las dos ruedas. Las motos han sido, son y serán mi gran pasión", ha explicado Marc Márquez.

"¿La razón de mi retirada? A veces no es necesario tener una razón, pero la situación este año ha sido muy al límite. Mi decisión la adopté después de Motegi, solo lo sabía mi hermano Alex. Hablar de la retirada era quietarme energía y estoy muy cerca con mi hermano y la decisión ya estaba tomada. Tenía un contrato con Ducati y quiero darles las gracias porque han entendido la situación. Soy un luchador, pero estoy asustado, he empezado a sentir el miedo, no a las motos o la velocidad. Tengo una lesión que está ahí y por el momento no me afecta a nivel personal y profesional; después de Gran Premio de Indonesia, aparte de la lesión en el brazo, volví a tener diplopía, visión doble, durante sólo 48 horas", ha desvelado Marc Márquez.

"Y después de Le Mans, volví a tener visión doble, sólo durante 12 horas. En esas dos ocasiones pude recuperarme bien. Fue una de las razones principales por las que iba controlando el riesgo y por las que me he caído menos en esta segunda parte de la temporada. Somos humanos y a veces estamos pilotando al 100% y la pasión y la adrenalina están ahí. Soy rápido, me siento competitivo, pero a veces es mejor pensárselo", ha señalado Márquez.

"Creo que ha llegado el momento porque lo siento así. una vez más quiero dar las gracias a todas las personas y equipos. Eso es todo. Ya está hecho, me siento super contento, alegre y con orgullo", ha indicado el de Cervera.

"Ahora mismo no era el momento de ir a por un título más"

Ese escenario, según ha admitido Márquez, condicionó su manera de pilotar y gestionar los riesgos en la recta final del campeonato.

"Ha sido una de las razones principales por las que iba controlando el riesgo y por las que me he caído menos de lo normal en mi carrera deportiva en esta segunda parte de la temporada. Era la razón por la que estaba tan serio y tan concentrado los fines de semana para evitar riesgos. Somos humanos y a veces estamos pilotando ahí fuera al 100% y la pasión y la adrenalina están ahí; soy rápido, me siento competitivo, pero a veces tienes que baremar y encontrar ese equilibrio entre el riesgo y la compensación que te reporta, y ahora mismo no era el momento de ir a por un título más", ha reflexionado el de Cervera.

De cara a su futuro inmediato y a su vida fuera de la competición, Márquez ha señalado que aún necesita tiempo para asimilar el cambio y que no puede pasar de golpe de un ritmo máximo a cero.

"No sé qué me deparará el futuro ni cuál será mi rol exacto, y no puedes pasar de 100 a 0. Soy un apasionado de las motos, del entrenamiento y del deporte, y voy a continuar manteniéndome en forma, disfrutando de Barcelona y estando cerca del campeonato porque mi hermano Álex sigue compitiendo y es la persona más importante de mi vida", ha subrayado Marc Márquez.

"He podido lidiar con ello porque nadie lo sabía, tan solo Álex. Recibí el mensaje de una leyenda de MotoGP que me dijo que le prometiera algo a mi cuerpo para sacar el extra necesario, y le prometí que sería la última vez en Indonesia o en Phillip Island; mis resultados cubrían el sufrimiento interno y mantuve la concentración", ha detallado Marc.