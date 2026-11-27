El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha comparecido este viernes en rueda de prensa en la previa del duelo liguero ante el Alavés y ha dejado claro que, "hasta ahora", no ha tenido "ningún problema con el vestuario" y resaltó que "el objetivo colectivo" del equipo, supera las 'caritas' del "egoísmo natural" de los jugadores.

"Caritas siempre encuentras. Pero son ya cinco meses y hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de problema. El problema puede llegar, es normal que llegue, pero si llega, será absorbido por el propio vestuario. Si me llega, aquí estamos para ayudar. Pero no creo, veo el vestuario unido. Yo en este momento veo que todos ellos tienen un objetivo común. Obviamente que la gente quiere jugar, a nadie le gusta estar fuera o no tener minutos. Pero al final yo creo que el objetivo colectivo va a superar las caritas del egoísmo natural que cada jugador de fútbol tiene", ha explicado Mourinho.

Vinícius tenía que marcharse, después era incompatible con Diomande..."

El de Setúbal volvió a hablar sobre la situación de Vinícius y ha aclarado "no existe competencia" entre el brasileño y Dioamde.

"Aquí no existe competencia, son cosas vuestras. Es una cosa que nos ha costado mucho construir, es de las cosas menos valoradas, pero de las más importantes de los últimos cinco meses, que este grupo funcione como grupo. Ahora que las cosas están a un nivel importante de estabilidad, parece que vuestra tentación es crear este tipo de situaciones. Si alguno de ellos mañana marca, es gol del Real Madrid, no interesa a nadie dentro del vestuario", señalçó Mourinho.

"La semana pasada, Vinícius tenía que marcharse, después era incompatible con Diomande, ahora ya no se tiene que marchar, ya es compatible con Diomande, tienen que jugar siempre los dos juntos... Veo que Vini ha mejorado, lo que es normal, pero la cosa más difícil es que el grupo te quiera, independiente de tu rendimiento. Esa ha sido la gran estructura de base de Vinícius cuando era machacado por vosotros, por los aficionados. Es un chico que quiere mucho a sus compañeros, al Real Madrid, quiere ayudar, y ya está en ese nivel en que nos ayuda", apuntó el técnico portugués.

También insistió en la diferencia de minutos entre Bellingham y Mbappé y el resto del equipo, destacando que, si alguien se siente en segundo plano, "el problema es suyo, no mío".

"Mbappé y Bellingham son la misma escala que todos los otros, si un día van al banquillo y no les gusta, no puedo hacer nada. Hasta entre ellos son capaces de tener ese tipo de relación donde el ego será siempre secundario en relación a los objetivos. Estás tocando los minutos que están jugando, Mbappé nunca ha estado en el banquillo, Bellingham solamente una vez, pero el hecho de que Kylian y Jude sean jugadores con tantísimos minutos no es por el nombre", subrayó Mourinho.

Preguntado por las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, Mourinho explicó que el domingo no habrá entrenamiento y bromeó al ser preguntado si algún jugador había sido llamado para estar en una mesa electoral. "No tenemos jugadores españoles, solo tenemos tres o cuatro", bromeó el entrenador luso.

Por último, el técnico de Real Madrid calificó de "mierda" el superordenador que calcula las posibilidades de cada club de ganar la Champions League.

"Dos días entre partidos es poco, tres días está bien, por lo que no vamos a tener ningún tipo de problema con recuperar a los jugadores. Me gusta mucho el trabajo de Quique en el Alavés, el año pasado hizo algo importante, este año también, con una identidad muy clara. Nos espera otro partido complicado. Tenemos el objetivo de ganar, en Champions ya hemos llegado a los 15 puntos. Hay que jugar y hay que intentar sacar los tres puntos", señaló Mourinho.

"La Champions es siempre una competición de detalles, mira el Bayern de Múnich, que pierde a Harry Kane. El detalle del Paris Saint-Germain, que pierde a Kvaratskhelia y Doué. El detalle de la acumulación de tarjetas que puedes llegar ahí a los partidos decisivos con gente que no juega. Hay gente que dice que somos candidatos. Después está ahí el superordenador de la IA, es una mierda, poco a poco...", señaló el entrenador portugués.