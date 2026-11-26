Carlos Alcaraz acapara los focos en Bolonia. Con permiso de Alexander Zverev, actual número 1 del mundo, el tenista murciano es el principal reclamo de las finales a ocho de la Copa Davis en el SuperTennis Arena del BolognaFiere, un jugador que atrae aficionados y espectadores a las pistas y que hace crecer las audiencias cada vez que salta a la pista. España busca en el norte de Italia, agarrado al gran momento del fenómeno de El Palmar, su octava Ensaladera y la que sería primera del reciente campeón de las ATP Finals.

David Ferrer ha tomado la decisión de preservar el físico de Alcaraz en la eliminatoria de hoy ante Austria, el pupilo de Samu López solo saltará a la pista si hay necesidad de disputar el dobles. Rafa Jódar y Dani Mérida son los elegidos para disputar los dos partidos individuales y tratar de dar el pase a semifinales el equipo español. El propio Alcaraz admitió este miércoles los problemas físicos con los que ha aterrizado en Bolonia, en especial, unas molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda.

"Obviamente, estoy cuidando mi cuerpo, tanto física como mentalmente. Como he dicho, estoy tratando los problemas físicos que tuve. Han sido unos días bastante buenos. Todavía estoy recuperándome y sigo haciendo algunos ejercicios para fortalecer esa zona y evitar que aparezca cualquier dolor o problema en los próximos días. Así que ya veremos", explicó el campeón de siete majors.

Esos problemas físicos, que pusieron en jaque de forma momentánea su continuidad en las ATP Finals tras el partido ante Medvedev de la round robin, han llevado a Rick Macci a realizar una petición al jugador de El Palmar.

"Alcaraz debería desconectar de la Copa Davis y descansar. Es lo que hay: su estilo de juego, caracterizado por una intensidad explosiva y un despliegue físico arrollador, requiere aún más descanso para que pueda rendir al máximo nivel. El año que viene, las lesiones volverán a ser un tema central en el ATP Tour; ojalá el calendario sea más favorable, permitiendo que los jugadores se mantengan en mejor estado físico y cuenten con ese plus de energía adicional", reflexiona el que fuera entrenador de Andy Roddick, Jennifer Capriati, María Sharapova, Serena Williams y Venus Williams.

Ferrer: "Es una buena oportunidad para tener la posibilidad de ganar la Copa Davis"

El capitán del equipo de España, David Ferrer, afirmó este miércoles que es "una buena oportunidad" para ganar la Copa Davis y, ante la pregunta de si sabe quién jugará este jueves, bromeó: "Sólo sé que no sé nada".

"Estoy muy contento por el compromiso de mis jugadores y es una buena oportunidad para tener la posibilidad de ganar la Copa Davis. Pero, en mi mente, lo único que tengo es estar concentrado en los partidos de mañana. Austria, paso a paso", explicó David Ferrer.

"Por supuesto, me gustaría ganar esta Copa como capitán. He disfrutado de esta semana con mis jugadores y eso es todo. Es mi última semana como capitán de Copa Davis y voy a intentar disfrutar de cada momento hasta el último partido que juguemos esta semana", indico el extenista de Javea.